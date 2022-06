La querelle de pêche à la fin du monde a divisé les États-Unis et le Royaume-Uni sur la Russie

Miami (AP) – C’est l’un des poissons sauvages les plus recherchés au monde, vendu 32 $ la livre chez Whole Foods et servi sous forme de filets charnus sur les menus des restaurants haut de gamme à travers les États-Unis.

Mais l’obstruction de la Russie aux efforts de conservation de longue date, qui a abouti à un rejet unilatéral des limites de capture du bar chilien dans une région protégée au large des côtes de l’Amérique du Sud, a déclenché une bataille de poissons au bout du monde, qui divise des alliés de longue date, les gouvernements américain et britannique.

La querelle diplomatique, qui n’a pas été signalée auparavant, s’est intensifiée après que le Royaume-Uni a discrètement délivré des licences ce printemps pour pêcher le bar au large des côtes de la Géorgie du Sud, une île isolée et inhabitée contrôlée par le Royaume-Uni à environ 1 400 kilomètres à l’est des îles Falkland.

En conséquence, pour la première fois depuis que les gouvernements se sont regroupés il y a 40 ans pour protéger la vie marine près du pôle Sud, la pêche en haute mer du poisson à dents pointues se poursuit cette saison sans aucune limite de capture de la part de la Commission de 26 membres sur la Conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique ou CCAMLR.

Cette décision a essentiellement transformé du jour au lendemain l’une des pêcheries les mieux gérées au monde en une étendue d’océan hors-la-loi de la taille de la France – du moins aux yeux des responsables américains menaçant d’interdire les importations britanniques de la région.

« Dans un monde en proie à des conflits, le Royaume-Uni joue un jeu risqué », a déclaré Will McCallum, responsable des océans chez Greenpeace UK. « L’histoire de la protection de l’Antarctique est celle d’une coopération pacifique pour le bien commun de l’humanité. La volonté constante de la Russie d’abuser du processus ne peut excuser une action unilatérale des autres Membres. Nous sommes convaincus que les pays qui ont précédemment importé de la légine de Géorgie du Sud n’accepteront pas les prises de ce qui est désormais une pêcherie non réglementée.

Pendant des décennies, la pêche près de la Géorgie du Sud a été un exemple pour la coopération internationale dans le domaine de la pêche, qui a réuni des puissances parfois contradictoires comme la Russie, la Chine et les États-Unis pour protéger l’océan Austral froid et bleu cristal du genre de pêche libre pour tous. vu en haute mer.

L’année dernière, alors que les tensions avec l’Occident montaient au sujet de l’Ukraine, la Russie a pris la décision sans précédent de rejeter les limites de capture de légine proposées par les scientifiques de la CCAMLR. Cette décision équivalait à un veto unilatéral en raison des règles, communes à de nombreux pactes internationaux de pêche, qui exigent que toutes les décisions soient prises à l’unanimité.

Mais les critiques disent que la réponse du Royaume-Uni – délivrer des licences sans limite de capture approuvée par la CCAMLR – est illégale en vertu des règles de la commission et affaiblit le traité sur l’Antarctique établi pendant la guerre froide pour faire du continent une réserve scientifique. Des responsables américains ont également déclaré en privé à leurs homologues britanniques qu’ils interdiraient probablement les importations de toute légine pêchée près de la Géorgie du Sud, selon une correspondance entre des responsables américains des pêches et des membres du Congrès consultés par l’Associated Press.

La lutte souligne à quel point les tentatives de la Russie de saper l’Occident se sont étendues à des forums même obscurs normalement éloignés des affrontements géopolitiques. Cela risque également de raviver les tensions entre la Grande-Bretagne et l’Argentine, qui a envahi la Géorgie du Sud en 1982 dans le cadre de sa guerre avec le Royaume-Uni au sujet des îles Falkland.

Mais le résultat ne pourrait pas être plus conséquent : avec la baisse des stocks de poissons dans le monde en raison de la surpêche, les consommateurs exigent une plus grande transparence quant à l’origine des filets dans leurs assiettes. Au cœur de cet effort se trouve une gestion internationale des pêches fondée sur des règles en haute mer et dans des zones écologiquement sensibles comme les régions polaires.

« Cela crée un dangereux précédent », a déclaré Evan Bloom, qui pendant 15 ans, jusqu’à sa retraite du département d’État en 2020, a dirigé la délégation américaine auprès de la CCAMLR.

« Ce que les Russes ont fait viole clairement l’esprit de la gestion scientifique des pêches », a ajouté Bloom, qui est maintenant un expert des questions polaires au Wilson Center à Washington. « Mais cela ne signifie pas nécessairement que le Royaume-Uni peut agir unilatéralement. »

Trois des quatre navires autorisés par le Royaume-Uni à pêcher près de la Géorgie du Sud à partir du 1er mai appartiennent à Argos Froyanes, une société anglo-norvégienne qui a été la pionnière des techniques reconnues pour avoir considérablement réduit la mortalité des oiseaux de mer dans l’Atlantique Sud.

L’un de ses clients est Mark Foods, basé à New York, le plus grand fournisseur américain de bar certifié par le Marine Stewardship Council, la référence de l’industrie en matière de durabilité.

Le PDG Barry Markman a refusé une demande d’interview mais a déclaré que son entreprise n’importerait aucun produit jugé illégal par les autorités américaines.

« Nous avons travaillé en collaboration avec des responsables américains pour résoudre cette situation de manière favorable », a-t-il écrit dans un e-mail.

Le bar chilien – le nom commercial de la légine de Patagonie – de Géorgie du Sud est vendu à la fois par Whole Foods et par les restaurants Darden d’Orlando, qui exploitent les chaînes gastronomiques Eddie V’s et The Capital Grille. Aucune des deux sociétés n’a répondu à une demande de commentaire.

Un responsable du gouvernement de Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, qui a délivré les licences en coordination avec le ministère britannique des Affaires étrangères, a déclaré qu’il avait pris des mesures pour ne pas céder aux tactiques d’obstruction de la Russie qui, selon elle, ne prendront pas fin à tout moment. bientôt.

La pêcherie est l’une des mieux gérées au monde, les limites de capture fixées par la Géorgie du Sud étant même inférieures au quota recommandé par la CCAMLR. De plus, tous les navires autorisés à pêcher à proximité de l’île disposent d’observateurs et d’équipements de surveillance électronique inviolables à bord.

Les responsables affirment que la fermeture de la pêche aurait privé de précieuses ressources de la recherche et de la surveillance, car environ 70% du budget de la chaîne insulaire provient de la vente de licences.

Ils soulignent que la population de légine – une espèce de fond capable de vivre jusqu’à 50 ans – s’est presque effondrée dans les années 1990 à cause des braconniers attirés par les prix élevés payés pour le poisson de fond, qui peut peser plus de 200 livres. Cependant, grâce en partie aux efforts multinationaux de la CCAMLR, l’espèce a rebondi.

« La solution n’est pas idéale mais c’est dans le meilleur intérêt de la pêche », selon le responsable qui a refusé d’être identifié par son nom.

Joshua Goodman, l’Associated Press