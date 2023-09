Une querelle de MARRIED At First Sight a été révélée par Georges, après avoir révélé que certains membres de la distribution « avaient enfreint les règles » pendant leur passage dans la série.

La série à succès est de retour avec un casting exceptionnel de huit mariées et huit mariés cherchant à trouver le partenaire idéal.

Instagram

Une querelle de Mariés au premier regard a été révélée par Georges, après avoir révélé que certains membres de la distribution « avaient enfreint les règles » pendant leur passage dans la série.[/caption] E4

Georges a déclaré que certaines de ses co-stars étaient « dans la série pour la gloire »[/caption] Rex

Et parmi eux, Georges, 30 ans, que les fans ont vu cette semaine épouser Peggy – une jeune femme de 32 ans. technologie partenaire à risque du Kent

Mais parlant de son passage dans la série, Georges admet que même s’il « respectait les règles », d’autres n’étaient pas aussi enthousiastes à l’idée de le faire.

Le beau français, qui profite d’un bousculade secondaire en tant que joueur en ligne, a déclaré au Sun : « J’ai toujours été du genre à respecter les règles lors du processus de tournage, mais beaucoup de gens ne l’ont pas fait.

« De nombreuses personnes n’écoutaient pas les règles ou les protocoles. Pour moi, c’était assez frustrant.

Georges a également évoqué les informations selon lesquelles certains des candidats ne participaient à l’émission que pour la gloire.

Nathaniel figurait sur Geordie Shore et Laura était sur Celebs Go Dating, et les deux hommes ont été obligés de s’exprimer après que les téléspectateurs ont affirmé qu’ils avaient « faim de gloire ».

Georges a déclaré : « En fait, j’ai l’impression qu’il y a des acteurs dans la série pour la gloire.

«Je n’ai pas peur de dire ce que je pense. Pendant les dîners, je ne m’asseyais pas très souvent à côté.

« Je me suis promis de m’y lancer pour une seule et unique chose : rencontrer quelqu’un, et si je ne le faisais pas, je rencontrerais peut-être quelqu’un d’autre tout au long du processus. C’est comme ça que je l’ai toujours vu.

« J’ai toujours dit que j’irais, que je serais moi-même et ouvert d’esprit et que si ça ne marche pas, peut-être que tu t’es fait un ami pour la vie et quelqu’un pour qui être toujours là. »

Georges lui-même est apparu dans Celebs Go de l’E4 Datation pendant la série avec Chloe Sims.

La conversation s’est naturellement déroulée entre les deux hommes, mais c’est Georges qui a tenu à aller plus loin lorsqu’il a commencé à parler de leurs futurs projets de mariage potentiels.

Même si aucune romance n’a éclaté entre les deux hommes, la star de télé-réalité souhaite désormais trouver une véritable connexion avec sa femme Peggy.

Georges, qui a déclaré avoir obtenu « tout ce qu’il demandait » en ce qui concerne sa superbe épouse, nous a déclaré : « Je me suis marié la veille de mes 30 ans et je suis parti en lune de miel le jour de mes 30 ans, donc j’arrivais à cet âge où il était J’aime beaucoup sortir avec quelqu’un, embrasser, éviter, répéter ce genre de style.

«C’était toujours des rendez-vous et être l’invité au mariage et ne jamais être le garçon d’honneur ou le marié ou quelque chose comme ça et j’arrivais à un point où je pensais ‘est-ce que je veux me marier ou est-ce que je poursuis le style de vie consistant à sortir avec quelqu’un et à être avec plein de femmes.

«Mais je me suis dit que je voulais quelqu’un et que je voulais une relation similaire à celle qu’entretiennent mes parents. Ils sont mariés depuis plus de trente ans et sont entrés dans entreprise ensemble et ils ont beaucoup de succès et sont heureux mariageavec deux merveilleux enfants pourrais-je ajouter,

« Je les utilise vraiment comme modèle et exemple et j’ai sauté le pas et essayé quelque chose de complètement différent. »

Il faudra attendre lundi pour voir le dernier drama de la légendaire émission de télé-réalité.

Cependant, si vous avez hâte d’obtenir votre correctif MAFS, vous pouvez toujours vous rattraper via le service de streaming Channel 4.

Érotème

Nathaniel fait partie des stars qui ont riposté après avoir affirmé qu’il était « dans la série pour la gloire ».[/caption] E4

Georges a épousé Peggy cette semaine – une partenaire de risque technologique de 32 ans originaire du Kent[/caption]