La querelle de Love Island révélée alors qu’Ella B s’en prend à son ex petit ami Mitch avec un commentaire énigmatique

La dernière querelle de LOVE Island a été révélée alors qu’Ella Barnes s’en est pris à son ex petit ami Mitch Taylor avec un commentaire énigmatique.

Ella, 23 ans, et Mitch, 27 ans, ont annoncé leur rupture à la fin du mois dernier, chacun publiant des déclarations distinctes sur les réseaux sociaux.

Rex

Et même si cela semblait amical à l’époque, la native du Kent a fait une sacrée plaisanterie à son ancien amant.

Dans une histoire Instagram, elle a affirmé que la meilleure chose qui ressortait de la villa était ses amitiés.

Ella et « Messy » Mitch ont été pris dans un drame dès le début, elle l’a volé à Abi Moores après être entré dans la villa de Love Island comme une bombe.

Maintenant, il semble qu’Abi l’ait « volé » – d’autant plus qu’elle a récemment refusé d’exclure la possibilité de se remettre avec lui.

Elle a dit OK ! Magazine : « Je pense qu’il y a encore quelque chose avec Mitch – il est toujours assez affectueux, et très proche et amical avec moi, quand je l’ai vu lors d’événements. Ne jamais dire jamais. »

Et hier soir, Mitch a côtoyé Abi sur le tapis rouge lors de la première de Rise of the Footsoldier : Vengeance à Londres.

Abi était stupéfaite dans une robe verte accrocheuse qui mettait en valeur ses abdominaux toniques.

Pendant ce temps, Mitch a adopté une silhouette décontractée avec une chemise, un jean et des baskets assortis.

Mitch avait précédemment imputé sa séparation d’Ella au fait qu’ils vivaient aux extrémités opposées du pays, avec lui à Sheffield et elle dans le Kent.

Il a déclaré : « Nous n’avions pas l’intention d’arrêter, mais avec nos vies bien remplies en ce moment et le fait de vivre à l’autre bout du pays, cela rendait extrêmement difficile son fonctionnement.

« Je ne souhaite à Ella que le meilleur car elle est une fille adorable et mérite le monde. »

Instagram