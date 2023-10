La querelle de Love Island révélée alors que la star du SLAMS déclare « il est impoli, arrogant et pense qu’il est Beyoncé »

Une querelle de LOVE Island a été révélée alors qu’un concurrent a critiqué un hôte, le qualifiant de « grossier » et « arrogant ».

Anna Vakili, qui est apparue dans la cinquième série de l’émission de rencontres ITV2, a interpellé Sam Thompson.

La star de télé-réalité présente le podcast officiel de Love Island intitulé The Morning After.

Anna, 33 ans, affirme qu’elle l’a approché pour lui dire qu’elle était fan de ses vidéos sur les réseaux sociaux et qu’elle n’a pas été impressionnée par sa réponse.

Elle a révélé : « Je n’ai jamais rencontré Sam Thompson, je viens de voir ses vidéos Instagram. En fait, ils m’ont fait tellement de blagues. Ils m’ont fait rire.

« Il fait aussi le podcast Love Island. Je sais qu’il est le plus grand fan de Love Island.

«Alors quand je l’ai vu, je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, hé ! J’adore vos vidéos, elles sont tellement drôles.

«Il m’a dit : ‘Hé.’ Il m’a dit : « Oh, merci » et il est parti. Je me suis dit : « Wow, c’était un peu grossier. »

Anna s’exprimait dans le dernier épisode de son podcast Sisters In The City.

Elle a poursuivi : « Il ne s’agit même pas de savoir s’il m’a reconnue ou non parce que je ne me soucie pas vraiment de cette partie-là.

« Si quelqu’un vient vers moi et me dit : « Oh, j’adore ton podcast » ou « J’aime tes vidéos », c’est à cause de l’énergie que je donne aux gens. Même si je suis pressé, je dirai : « Merci beaucoup ». Je suis si gentil.

«Mais il était tellement arrogant. J’étais évidemment avec [my boyfriend] et alors qu’il s’éloignait, je me suis dit : « Je montrais même tes vidéos à mon petit-ami et nous rions. » Il est tellement faux et arrogant.

La sœur d’Anna, Mandi, a ajouté : « Il se prend pour Beyoncé. »

Sam, 31 ans, est devenu célèbre lorsqu’il a joué dans Made in Chelsea sur Channel 4 avant d’apparaître sur Celebrity Big Brother.

La star de télé-réalité, qui sort avec Zara McDermott de Strictly, anime son propre podcast avec Pete Wicks intitulé Staying Relevant.

Anna s’exprimait dans le dernier épisode de son podcast Sisters In The City[/caption]