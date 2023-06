La querelle de Love Island déborde alors que Molly dit à son rival de «se taire» après avoir maladroitement défié une nouvelle bombe contre Zach

LA querelle de Love Island entre Molly Marsh et Jess Harding est sur le point de déborder dans l’épisode de ce soir.

Jess, 22 ans, a clairement indiqué qu’elle n’avait pas été impressionnée par les actions de Molly dans la villa ces derniers jours, la qualifiant de « putain d’actrice de théâtre ».

Érotème

Molly de Love Island dit à Jess de « se taire »[/caption] Érotème

Jess et Molly ne se sont pas vus ces derniers jours[/caption]

Ce soir, les choses sont sur le point de s’aggraver entre Molly, 21 ans, et Jess.

Dans un spoiler pour l’épisode de ce soir, Molly se bat pour attirer l’attention de Zachariah Noble après avoir été choisi par la bombe Charlotte Sumner lors de la cérémonie de recouplage.

Charlotte et Zach sont occupés à s’entraîner ensemble lorsque Molly s’approche et dit au couple qu’elle va aller aux toilettes et qu’elle les rejoindra ensuite.

En attendant que la salle de bain soit libre, elle regarde Charlotte faire des squats devant Zach.

De l’autre côté du jardin, on peut entendre Jess dire : « Regarde, regarde, regarde ! »

Jess dit : « Elle sait que nous parlons d’elle. Je m’en fous. Donnez f ***.

Molly dit à Zach : « Je peux littéralement entendre chaque conversation. Juste ferme-là. »

Les choses n’ont pas été bonnes entre Molly et Jess ces derniers jours.

Molly, qui était liée de manière romantique à Mitchel Taylor, 26 ans, a reçu beaucoup d’attention de la part d’un certain nombre de garçons depuis le début de l’émission ITV2.

Mitchel, la première bombe Zachariah Noble, 25 ans, et Sammy Root, 22 ans, ont tous clairement indiqué qu’ils voulaient connaître l’artiste de théâtre.

Au cours de l’épisode de dimanche soir, Jess – qui est en couple avec Sammy – a donné à Mitch son opinion sur la façon dont Molly avait agi avec Zach.

Jess a déclaré: «Je ne lui fais pas confiance autant que je peux la jeter. Mitch, tu mérites mieux que ça, elle t’agresse en plein jour.

Parlant de leur baiser dans le défi, elle a ajouté: « Elle bourdonnait secrètement à ce baiser, je sais qu’elle l’était. J’ai vraiment envie de dire quelque chose… »

L’esthéticienne l’a ensuite confrontée à ce sujet, laissant les fans choqués par la dispute la plus explosive de la série à ce jour.

Plus tôt cette semaine, les fans ont critiqué l’émission comme une « solution » après avoir souligné que Molly avait passé beaucoup de temps à l’écran au cours des sept derniers jours.

Mitchel, avec qui elle était et est toujours en couple, a déclaré qu’il était d’accord pour qu’elle fasse connaissance avec les autres garçons, tandis que l’homme de 22 ans de Catherine Agbaje, Zachariah, a fait savoir qu’il était intéressé par Molly en l’embrassant dans un défi récent.

Sammy voulait aussi apprendre à la connaître, mais semble maintenant heureux avec Jess.

Pendant ce temps, Love Island s’est retrouvée dans une nouvelle rangée d’intimidation après que les fans ont accusé les insulaires de s’en prendre à Molly.

Après l’épisode de dimanche soir, les fans de Molly se sont rendus sur les réseaux sociaux pour se plaindre que la jeune femme de 21 ans était ciblée par ses co-stars.