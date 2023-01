La querelle de Loose Women s’est ravivée alors que Carol McGiffin claque les tatouages ​​de la co-star en disant qu’ils “ont une crise de la quarantaine”

CAROL McGiffin n’a jamais mâché ses mots et a maintenant déclaré que ses co-stars de Loose Women “ont une crise de la quarantaine” pour se faire tatouer.

La panéliste de la télévision, qui contribue régulièrement à Loose Women, a appelé ses co-stars Ruth Langsford et Kaye Adams pour avoir envisagé de se faire tatouer à plus de 60 ans.

Rex

Rex

Écrivant dans Best Magazine, Carol a déclaré : « Que se passe-t-il avec les Loose Women ? D’abord Ruth Langsford, maintenant Kaye Adams, toutes deux âgées de 60 ans et plus et se faisant tatouer !

« Je ne juge personne, mais pourquoi attendre si tard ? Imaginez, s’ils avaient commencé plus jeunes, ils auraient pu devenir une femme David Beckham. Mais je m’attends à ce que ce soit juste une crise du milieu à la fin de la vie.

Kaye a révélé en exclusivité au Sun début janvier qu’elle prévoyait son premier tatouage en commémoration de sa défunte mère.

Cela survient presque un an après que Ruth Langsford ait eu son premier tatouage – se faire faire les sourcils sous forme de microblading.

Carol n’a jamais peur d’être en désaccord avec ses co-stars, ayant eu plusieurs affrontements à l’antenne avec eux au cours des seuls derniers mois.

Début janvier, les choses se sont intensifiées aux côtés de Brenda Edwards dans un débat sur les mères qui travaillent qui s’occupent de leurs enfants pendant leur quart de travail.

Elle était également vocalement contre Meghan Markle après elle et le documentaire Netflix du prince Harry.

Loose Women est diffusé en semaine à 12h30 sur ITV.

Rex