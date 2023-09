La querelle de la ville de Kelowna avec l’hôtel Eldorado touche à sa fin

Un différend qui dure depuis des décennies concernant l’accès public au bord de l’eau du lac Okanagan a pris fin après qu’une récente décision de justice a obligé l’hôtel Eldorado à payer la ville de Kelowna.

Au point culminant d’une bataille juridique qui oppose les différents propriétaires de la propriété au bord du lac et la ville depuis 1998, un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué que le public doit avoir accès au bord du lac, en avril 2023.

Cependant, le juge a rejeté la demande d’injonction de la Ville qui obligerait l’hôtel à garder les portes de la promenade ouvertes au public pendant la journée parce que, au cours des 10 derniers mois, il n’y a eu aucune fermeture non autorisée de la porte de la promenade.

À la suite de la décision du juge, les deux parties ont eu le sentiment d’avoir gagné et ont fait valoir que l’autre partie devait payer ses frais juridiques.

La Ville de Kelowna soutient que la décision du juge concernant le droit de passage vers le lac était la question centrale du procès et qu’elle a été tranchée en faveur de la ville.

La Ville a également indiqué que dans les motifs du jugement, le juge a conclu qu’une injonction n’était pas nécessaire en raison des assurances de l’hôtel qu’il ne prendrait pas de mesures pour bloquer l’emprise du lac à l’avenir.

L’Eldorado affirme avoir obtenu gain de cause et est en droit de recouvrer ses frais.

« En fin de compte, l’hôtel n’a jamais été obligé de déverrouiller le portail pendant les heures d’ouverture tant que les mesures COVID étaient en place. D’un autre côté, la ville a des droits sur la côte rocheuse située sous la promenade et l’hôtel n’a aucune obligation d’entretenir quoi que ce soit », a déclaré l’Eldorado.

Plus tôt cette semaine, le 12 septembre, le juge Betton a statué que « la ville avait obtenu un gain substantiel » et avait droit au remboursement des frais du procès. L’Hôtel Eldorado doit payer les frais juridiques de la Ville de Kelowna pour une ordonnance du 13 octobre 2021.

Cependant, l’Eldorado s’est vu accorder les dépens d’une demande ayant abouti à l’ordonnance du 8 décembre 2021, et chaque partie supportera ses propres frais pour la demande ayant abouti à l’ordonnance la plus récente du 21 juin 2022.

