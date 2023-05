La querelle de Geordie Shore éclate alors que les acteurs snobent la fête surprise de Nathan Henry

Une querelle de GEORDE Shore a éclaté après que les coéquipiers de Nathan Henry aient remplacé sa fête surprise.

La star de télé-réalité a été stupéfaite lorsque ses amis proches ont organisé la célébration pour marquer son 32e anniversaire.

Instagram

Nathan a été stupéfait après que ses amis aient organisé une fête d’anniversaire surprise pour lui[/caption] Instagram

Il avait un thème I’m A Celebrity suite à son dernier passage dans la version australienne de l’émission[/caption] Éclaboussure

Mais alors que Nathan s’est bien amusé, il aurait été déçu que ses compagnons de casting de Geordie Shore ne se soient pas présentés[/caption]

Il avait un thème I’m A Celebrity suite à son récent passage sur la version australienne de l’émission.

En postant un clip de l’événement, Nathan a déclaré: « Le roi de cette jungle

« Je ne remercierai jamais assez mes amis pour cette fête surprise, merci beaucoup @francescadeborahbrownless & @liamjamesnewnham d’avoir organisé tout cela. »

Mais alors que Nathan s’est bien amusé, il aurait été déçu que ses compagnons de casting de Geordie Shore ne se soient pas présentés.

Une source proche de lui a déclaré à The Sun Online : « Il était vraiment bouleversé et blessé, d’autant plus qu’il fait toujours un effort pour aller à leurs affaires. »

Lorsqu’il a été contacté, un représentant de Nathan a insisté: « Il n’avait aucune idée de qui était ou n’était pas invité, mais il n’est pas du tout contrarié ou blessé par les autres membres de la distribution – ils ont tous une vie et une famille bien remplies. »

Pendant ce temps, Geordie Shore a été plongé dans le chaos avec le tournage de la prochaine série interrompu alors que la maladie balaie le casting.

L’émission de télé-réalité à succès MTV tourne actuellement sa prochaine série sous le soleil de Chypre après avoir fait voler toute la distribution.

Cela a laissé les stars dans un si mauvais état qu’elles sont maintenant retournées au Royaume-Uni.

Un initié de l’émission a déclaré à The Sun Online: « C’était horrible – tout le monde est tombé malade et n’a pas pu filmer – cela a déchiré le casting, donc à la fin, les patrons ont dû arrêter de filmer plus tôt et tout le monde est rentré chez lui. »

Getty – Contributeur

Lorsqu’il a été contacté, un représentant de Nathan a insisté: « Il n’avait aucune idée de qui était ou n’était pas invité, mais il n’est pas du tout contrarié ou blessé par les autres membres de la distribution – ils ont tous des vies et des familles bien remplies »[/caption]