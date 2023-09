La querelle de Celebrity SAS révélée alors que la star de la série snobe le casting masculin sur les réseaux sociaux – après les avoir frappés au visage

Une querelle de CELEBRITY SAS a été révélée, l’une des stars de la série snobant la plupart des acteurs masculins sur les réseaux sociaux.

L’ancien footballeur anglais Jermaine Pennant est l’un des visages célèbres participant à l’émission épuisante de Channel 4.

Pennsylvanie

Une querelle de Celebrity SAS a été révélée[/caption] Canal 4

Jermaine Pennant n’a pas suivi la majorité du casting masculin de la série, y compris Matt Hancock après l’avoir frappé au visage[/caption]

Celebrity SAS : Who Dares Wins débute dimanche et il semble qu’il y ait du drame en magasin.

Jermaine, 40 ans, n’a pas suivi la majorité de ses co-stars masculines sur les réseaux sociaux – y compris l’ancien secrétaire à la Santé en disgrâce, Matt Hancock.

Dans le tout premier épisode, les téléspectateurs verront les deux hommes s’affronter.

Ils sont obligés de se frapper autant de fois que possible – Jermaine frappant Hancock, 44 ans, au visage.

La star du foot Jermaine ne suit pas non plus Siva Kaneswaran de Dancing on Ice et la légende du rugby Gareth Thomas.

Cependant, Jermaine suit la majorité des candidates sur Instagram.

Montana Brown de Love Island et Amber Turner de TOWIE sont inclus dans sa liste de followers, ainsi que la comédienne Zoe Lyons.

Il est également ami sur Instagram avec Michelle Heaton et l’athlète Perri Shakes Drayton.

Pendant ce temps, l’épreuve la plus sauvage de la série est celle des stars de retour et de gauche, dont le champion de rugby gallois Gareth Thomas et Amber Turner de Towie, qui se battent pour leur vie.

Dans les scènes qui se dérouleront dans l’épisode de dimanche, les recrues sont obligées de retirer leurs masques à gaz tout en se précipitant pour s’échapper d’une pièce remplie de gaz lacrymogènes toxiques.

Pete Dadds/Canal 4

Gareth Gates est l’une des rares stars masculines que Jermaine suit sur Instagram[/caption] Pennsylvanie

Les téléspectateurs verront Jermaine et Matt Hancock se donner des coups de poing lors d’un défi[/caption]