La querelle d’Arnold Schwarzenegger avec Sylvester Stallone l’a amené à faire pression pour plus de violence dans « Terminator 2 »

Arnold Schwarzenegger dit que sa mission de « surpasser » son rival Sylvester Stallone était si importante pour lui qu’il s’est disputé avec le réalisateur de « Terminator 2 », James Cameron, pour inclure plus de violence dans le film.

Réfléchissant à son film le plus réussi, la suite de « The Terminator », Schwarzenegger a rendu hommage à Cameron pour avoir développé une production aussi fantastique.

« La raison pour laquelle il est devenu un grand succès était, numéro un, Jim Cameron. Je veux dire, Jim Cameron est un écrivain de génie », a-t-il partagé lors d’un panel du Academy Museum of Motion Pictures. « Il a eu cette idée géniale, même si au début j’étais méfiant. Il a dit ‘Je veux faire de toi un bon Terminator.' »

« J’ai dit ‘Qu’est-ce que tu veux dire par un bon Terminator?’ Je dis : ‘J’étais en train de tuer 68 personnes dans le premier.’ J’ai dit, ‘Dans le second, je dois en tuer 150. Nous montons… Tranchez-leur la gorge et tuez-les et tirez-leur dessus avec un canon… écrasez-les avec une voiture.’ … Je dois surpasser Stallone », dit-il à propos de son état d’esprit à l’époque.

« Rappelez-vous que toute ma mission est que je dois être le numéro 1 pour tuer le nombre de personnes à l’écran », a plaisanté Schwarzenegger.

Cameron, cependant, avait déjà une vision du film, et celle-ci n’était pas centrée sur la violence.

« ‘Arnold, arrête ça. Tu es un gars très malade », se souvient Schwarzenegger, se souvenant que Cameron lui avait dit. « ‘Je vais m’assurer que dans ‘Terminator 2’, vous ne tuerez pas une seule personne.' »

« Je dis ‘Eh bien, c’est la chose la plus stupide que j’aie jamais entendue.’ Je dis: ‘Comment pouvons-nous faire ‘Terminator 2′ sans que je tue [anyone]?’ J’ai dit: ‘Allez, juste quelques corps symboliques que nous jetons là-dedans?' »

Le film de 1991 a rapporté plus de 500 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le projet le plus lucratif de Schwarzenegger.

Bien que leurs clôtures aient été réparées, Schwarzenegger et Stallone ont été transparents sur leur ancienne querelle.

« J’ai toujours besoin d’un ennemi », a expliqué Schwarzenegger dans son documentaire Netflix, « Arnold ».

« À chaque fois [Stallone] est sorti avec un film, comme ‘Rambo II’, je devais trouver un moyen de le surpasser. »

« Nous étions incroyablement antagonistes », a expliqué Stallone dans le documentaire. « Nous ne supportions même pas d’être dans la même pièce. Les gens devaient nous séparer. »