La querelle caritative des acteurs risque de devenir une bataille juridique au milieu d’allégations contraires à la loi

Cela a commencé comme une dispute acrimonieuse dans une salle de réunion d’une organisation caritative d’acteurs soutenue par le roi Charles – caractérisée de manière semi-moqueuse comme un « querelle théâtrale » par les médias.

Mais maintenant, un différend de longue date au Fonds de bienfaisance des acteurs (ABF) risque d’exploser en une bataille juridique à part entière au milieu d’allégations d’infraction à la loi et de chaos administratif.

Le fonds, qui fournit un soutien financier aux acteurs qui ont connu des moments difficiles, doit tenir une assemblée générale d’urgence la semaine prochaine dans le dernier chapitre d’une lutte de longue date entre factions rivales qui a déchiré l’association caritative au cours des 18 derniers mois – et menace maintenant de s’aggraver encore.

La querelle engloutit la Charity Commission, l’organisme de surveillance des organismes de bienfaisance, qui a aidé à superviser le fonctionnement de l’ABF sinistrée pendant plus d’un an. Il fait maintenant face à la perspective d’une action en justice pour des allégations selon lesquelles il aurait mal géré l’affaire, outrepassé ses pouvoirs et approuvé la prise de contrôle illégale d’un organisme de bienfaisance.

L’ABF a fait la une des journaux l’année dernière après un «coup d’État» au cours duquel son ancienne présidente Dame Penelope Keith – et plusieurs autres administrateurs, dont les acteurs James Bolam et Dame Siân Phillips – ont été évincés dans des circonstances controversées par un groupe rival d’administrateurs qui disent qu’ils veulent moderniser le fonctionnement de l’organisme de bienfaisance.

L’enjeu, disent certaines des personnes impliquées, n’est pas seulement la réputation et l’intégrité d’une vénérable institution ancrée dans les grandes traditions du théâtre britannique, mais la crédibilité de la commission en tant qu’organisme de réglementation chargé de veiller à ce que les organismes de bienfaisance en Angleterre et au Pays de Galles respectent leurs obligations légales.

L’ABF, qui a une longue histoire de patronage royal et une liste d’anciens présidents célèbres, dont Sir Laurence Olivier et Sir John Gielgud, possède des actifs de près de 40 millions de livres sterling selon ses derniers comptes déposés. Il a distribué 1,1 million de livres sterling de subventions en cas de difficultés en 2021, aidant environ 500 acteurs en mauvaise santé et en situation de pauvreté.

Keith et ses collègues ont insisté sur le fait qu’ils avaient été illégalement retirés. Ils ont affirmé qu’ils avaient par la suite été empêchés par des agents de sécurité d’entrer dans l’élégant siège social de l’organisme de bienfaisance, classé Grade II, dans le West End de Londres. Des élections chaotiques lors d’une assemblée générale annuelle agitée en décembre ont conduit à un chaos supplémentaire.

Il y a deux mois, la commission a cherché à tirer un trait sur le différend en utilisant ses pouvoirs pour nommer officiellement les membres du groupe d’administrateurs de «prise de contrôle» pour diriger l’organisme de bienfaisance, arguant que c’était le moyen le plus pratique et le plus pragmatique de résoudre un différend insoluble et protéger les bénéficiaires.

Cependant, cela a eu pour effet d’indigner davantage les administrateurs «évincés», qui soutiennent que la décision de la commission a en fait entériné des violations en série du droit des sociétés par l’organisme de bienfaisance et récompensé la privation illégitime des droits des anciens administrateurs. Ils se préparent maintenant à contester la décision devant les tribunaux.

La défunte reine Elizabeth était une figure de proue de longue date et le roi en est l’unique mécène – « très enthousiaste et intéressé », selon l’ABF – depuis plus de deux décennies. L’organisme de bienfaisance a gagné le soutien d’innombrables stars du cinéma et de la scène, des célébrités hollywoodiennes étant censées avoir été parmi ses donateurs ces dernières années.

La gestion de l’affaire par le régulateur a également soulevé des sourcils dans le monde juridique au sens large. Un haut responsable du droit des sociétés aurait écrit au président de la commission, Orlando Fraser – lui-même conseiller du roi spécialisé dans le droit des sociétés – pour protester contre le mépris apparent de la commission pour l’état de droit.

Certains disent que la commission a gâché une affaire très médiatisée alors que les différends dans les salles de conseil des organisations caritatives augmenteraient. «Le problème est que neuf administrateurs peuvent illégalement destituer 10 administrateurs et prendre le contrôle d’un organisme de bienfaisance. Cela crée un précédent vraiment inquiétant de le faire aussi gros et publiquement », a déclaré un initié.

La commission a justifié sa décision en se fondant sur le fait que les administrateurs de la « prise de contrôle » ont reçu le plus de voix lors des élections chaotiques des membres lors de l’AGA de décembre. Mais même le régulateur a admis en privé que l’élection était « imparfaite » et que les administrateurs n’étaient pas valablement nommés. Les avocats des administrateurs évincés insistent sur le fait que l’élection était légalement invalide.

Une proposition des administrateurs évincés pour tenter de résoudre la crise en faisant appel à un groupe d’administrateurs expérimentés et neutres pour superviser l’ABF – y compris Dame Julia Cleverdon, l’ancienne responsable respectée de l’association caritative Prince of Wales’s Business in the Community, et le diffuseur Loyd Grossman – a, quant à lui, été ignoré.

Le directeur par intérim de l’ABF, David Harvey, a déclaré avoir reçu un avis juridique indiquant qu’il avait agi au-dessus du conseil. La Charity Commission avait été un « ami critique », a-t-il dit, qui a travaillé avec le fonds au cours des derniers mois pour l’aider à concentrer ses efforts futurs sur la satisfaction des besoins de ses bénéficiaires.

La commission nie avoir agi au-delà de ses pouvoirs et se dit convaincue qu’il n’y a pas eu d’actes répréhensibles délibérés de la part des administrateurs de la «prise de contrôle». «Nous avons pris des mesures décisives pour parvenir à une résolution pratique», a-t-il déclaré, ajoutant: «Nous espérons et nous attendons à ce que toutes les parties au différend travaillent ensemble dans l’intérêt de l’organisme de bienfaisance et de ses bénéficiaires.»

Cela semble peu probable. Les administrateurs évincés ne contesteront pas les projets de révision de ses statuts lors de l’AGA de mardi ou de se présenter à nouveau aux élections, mais se disent déterminés à faire en sorte que l’état de droit soit respecté et non banalisé comme une ligne « luvvie ». « Ce n’est pas une émission Punch and Judy », a déclaré une source. « Nous n’allons pas simplement partir. »