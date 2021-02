La querelle au sommet de la politique écossaise de l’indépendance mars pousser Nicola Sturgeon Alex Salmond Scottish National Party Ecosse écossaise

Mais maintenant, l’ancien dirigeant de l’Écosse et son successeur en tant que premier ministre sont enfermés dans une querelle qui déchire leur Parti national écossais alors même que son objectif d’une Écosse indépendante en dehors du Royaume-Uni est plus proche que jamais.

Les deux anciens alliés ont échangé des accusations pendant des mois pour savoir quoi et quand au sujet des allégations contre Salmond, qui a été jugé et acquitté l’année dernière pour agression sexuelle.

Salmond devait raconter sa version de l’histoire mercredi à une enquête du Parlement écossais sur la façon dont le gouvernement basé à Édimbourg a traité les allégations. Il affirme que les accusations d’inconduite sexuelle en 2019 faisaient partie d’une chasse aux sorcières, et il a remporté un procès civil lorsque la plus haute cour civile d’Écosse a jugé que la façon dont le gouvernement écossais avait traité l’affaire était illégale.

Mais les avocats de Salmond ont menacé mardi d’annuler sa comparution à l’enquête après que sa déclaration écrite de témoin ait été supprimée du site Web du Parlement écossais. Il a été retiré après que le bureau des procureurs nationaux se soit déclaré préoccupé par un éventuel outrage au tribunal, puis partiellement republié avec certaines sections expurgées.

Salmond accuse les membres du Parti national écossais et du gouvernement écossais d’un «effort malveillant et concerté» pour l’écarter politiquement. Il a également accusé Sturgeon d’avoir menti sur le moment où elle avait appris les allégations d’agression sexuelle et d’avoir enfreint le code de conduite des ministres du gouvernement. Si cela était vrai, elle devrait démissionner.

Sturgeon, qui doit témoigner lors de l’enquête la semaine prochaine, a accusé son prédécesseur d’avoir fait des «affirmations farfelues» selon lesquelles il y avait un complot contre lui.

«Il est temps que les insinuations et les affirmations soient remplacées par des preuves réelles», a-t-elle déclaré. « Il n’y a aucune preuve, car il n’y a pas eu de complot. »

L’affaire a révélé une amère rupture entre deux anciens alliés qui ont dominé la politique écossaise pendant une génération.

Salmond, qui a dirigé le SNP pendant deux décennies et a été le premier ministre écossais entre 2007 et 2014, a fait du parti séparatiste une force politique majeure et a conduit le pays au bord de l’indépendance en organisant un référendum en 2014.

Il a démissionné de son poste de premier ministre après la victoire du côté «reste», et Sturgeon, son ami et adjoint, l’a remplacé.

En 2019, Salmond a été accusé d’agression sexuelle et de tentative de viol après les allégations de neuf femmes qui avaient travaillé avec lui en tant que premier ministre ou pour le parti. Salmond a qualifié les accusations de «fabrication délibérée à des fins politiques» et a été acquitté après un procès en mars 2020.

Le SNP est de plus en plus divisé entre les partisans de Salmond, qui veulent un nouveau référendum sur l’indépendance quoi qu’il arrive, et les partisans de l’esturgeon plus prudent. Sturgeon et ses alliés critiquent également les efforts de Salmond pour rester sous les yeux du public, en particulier son émission-débat sur la chaîne de télévision de langue anglaise RT, financée par le Kremlin.

La popularité de Sturgeon, quant à elle, a été renforcée par sa réponse à la pandémie de coronavirus. Son style calme et mesuré dans les points de presse réguliers contraste avec les messages erratiques et les changements de politique fréquents du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui est impopulaire en Écosse.

La crise est amplifiée par l’atmosphère de serre de la politique en Écosse, une petite nation de 5,5 millions d’habitants. Parmi les personnalités du Parti national écossais accusées par Salmond de collusion contre lui se trouve le directeur général Peter Murrell – le mari de Sturgeon.

La querelle menace de faire dérailler un parti qui figure en bonne place dans les sondages et qui est de plus en plus convaincu qu’il peut atteindre son objectif de longue date de faire sortir l’Écosse du Royaume-Uni.

Le référendum écossais de 2014 a été présenté à l’époque comme une décision unique en une génération. Mais le SNP affirme que le Brexit a fondamentalement changé la situation en entraînant l’Écosse hors de l’Union européenne, même si une majorité d’électeurs écossais lors du référendum sur l’adhésion au Royaume-Uni en 2016 a choisi de rester dans l’UE. Le Royaume-Uni dans son ensemble a voté de justesse pour quitter le bloc.

Une élection pour le Parlement écossais est prévue en mai, et le SNP a une forte avance dans les sondages d’opinion. Sturgeon dit que si elle remporte la majorité, elle fera pression pour un nouveau référendum sur l’indépendance et défiera Johnson devant les tribunaux, si le gouvernement britannique refuse d’accepter.

John Curtice, professeur de politique à l’Université de Strathclyde, a déclaré que la saga tordue Salmond-Sturgeon ne semblait pas encore avoir eu un impact majeur sur l’opinion publique avant une élection éclipsée par l’impact du Brexit et de la pandémie de coronavirus.

«Les gens n’auront pas lu ces documents détaillés», dit-il. «Ils savent qu’Alex pense que quelqu’un conspirait contre lui, et Nicola le nie.