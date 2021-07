La querelle amère entre YouTube Left s’intensifie alors que Cenk Uygur de TYT suggère que Glenn Greenwald « pas un journaliste » – RT USA News

L’animateur des Jeunes Turcs, Cenk Uygur, a suggéré que Glenn Greenwald devait avoir caché des preuves dans des reportages passés après que le journaliste lauréat du prix Pulitzer l’a appelé pour avoir affirmé qu’Aaron Maté de Grayzone était payé par la Russie.

Une tempête de boue en expansion qui engloutit des médias de gauche non traditionnels aux États-Unis a revendiqué un autre participant. Greenwald a été accusé par les Ouïgours de TYT d’avoir commis toutes sortes de péchés journalistiques après avoir pesé sur le conflit amer entre le média et d’autres voix éminentes de la gauche politique de YouTube, dont Jimmy Dore et Aaron Maté.

je respectais @ggreenwald. Après avoir vu ce qu’il a fait ici, où il a caché l’histoire réelle et a omis d’énormes preuves de son public, j’ai également perdu toute confiance en tout ce qu’il a fait dans le passé. Dans combien d’histoires a-t-il caché des preuves ? https://t.co/oyuaLDrWO4 via @Youtube – Cenk Uygur (@cenkuygur) 7 juillet 2021

« Mon Dieu, Glenn, qu’avez-vous caché d’autre à vos lecteurs toutes ces années ? » Uygur s’est exclamé dans le dernier épisode bonus de son émission en ligne. Il déclara qu’il n’avait plus de respect pour Greenwald et ne le considérait plus comme un journaliste.

Le barrage était la dernière tournure d’un conflit très public et laid, qui a éclaté pour la première fois en mai. Les points de déclenchement semblaient être un tweet d’Uygur qui comparait le conflit israélo-palestinien à une dispute sur laquelle le personnage imaginaire de l’univers cinimatique de Marvel était meilleur, que beaucoup de gens ont trouvé sourd.





L’une des personnes qui se sont moquées des Ouïgours pour cela était Aaron Maté, un journaliste de Grayzone, qui est surtout connu pour sa couverture sceptique du Russiagate et ses nombreux reportages sur la prétendue dissimulation de preuves par l’organisme de surveillance de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques. grouper.



Mon Dieu me dit que c’est le pire tweet de tous les temps. – Aaron Maté (@aaronjmate) 25 mai 2021

Des représailles apparentes ont eu lieu quelques jours plus tard, lorsque l’Ouïgour et la co-animatrice de TYT, Ana Kasparian, ont lancé une série d’accusations graves contre Maté. Ils l’ont accusé d’être « payé par les Russes » et édition « désinformation très intentionnelle… en ce qui concerne les dictateurs dégoûtants du monde entier. »



Dans ce clip insensé et diffamatoire, @cenkuygur & @AnaKasparian dire que je suis « payé par les Russes » (Cenk) ; « semblent travailler pour » des dictateurs (Ana) ; et nier les attaques chimiques contre les enfants syriens (Ana). Je me fiche de leur mépris pour moi, mais je me soucie d’être diffamé. pic.twitter.com/PH229NB8SY – Aaron Maté (@aaronjmate) 27 mai 2021

Maté, un critique du gouvernement américain, s’est récemment rendu en Syrie en personne pour constater la situation sur le terrain. TYT semble le considérer comme une preuve de son travail de propagandiste.

Le journaliste s’est opposé à ce qu’il a pris comme une diffamation maccarthyste de son personnage et de celui de Jimmy Dore, un autre gauchiste qui avait animé une émission sur TYT avant de devenir indépendant – apparemment après des désaccords avec les principaux animateurs du Russiagate. Les factions se lancent des piques verbales depuis un certain temps.

Avant que Greenwald n’entre dans la mêlée pour défendre Maté, le duel verbal s’était rapidement intensifié, Dore publiant des messages privés de Kasparian dans lesquels elle l’accusait de « faire constamment des commentaires inappropriés » sur son apparence quand ils étaient collègues. « Je me suis retenu, te laissant courir ta bouche sans arrêt comme si tu étais une sorte de guerrier pour ce qui est bon dans le monde. Cela va changer », dit le message.

Dore a pris cela comme une tentative de chantage, une menace pour lui, à moins qu’il ne se taise. C’est alors que TYT l’a accusé de harcèlement sexuel.

Greenwald a donné son point de vue sur le conflit mardi. Il a déclaré que les accusations de TYT contre Maté et Dore étaient symptomatiques d’une plus grande « pathologique » l’acceptation d’accusations sans preuves par les médias de gauche aux États-Unis.

Il a refusé de se prononcer sur l’accusation particulière de harcèlement sexuel impliquant Dore et Kasparian, mais a laissé entendre qu’elle les attaquait pour des raisons politiques et a mentionné plusieurs cas récents dans lesquels de telles accusations ont été déployées à des fins politiques. Ceux-ci comprenaient des attaques contre des candidats politiques démocrates à New York et dans le Massachusetts.

Ma discussion vidéo complète de cette guerre laide et prolongée – et, plus important encore, ce qu’elle dit sur les pratiques pourries du discours libéral et de la politique américaine en général – peut être vue ici. Il est grand temps que ces tactiques louches soient répudiées : https://t.co/byk4oghHfa – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 5 juillet 2021

Uygur a fustigé Greenwald pour ne pas avoir pris la parole de Kasparian pour argent comptant comme l’exigent les principes du mouvement Me Too. Sa vidéo comprenait pas moins de cinq clips montrant Dore reconnaissant qu’il avait embarrassé Kasparian avec une blague grossière sur sa jupe courte – ce qui, selon Cenk, était la seule preuve dont on a besoin pour se décider. Greenwald a répondu en appelant la prise de Cenk « si déséquilibré qu’il est tendance » sur Twitter.



Donc @cenkuygur a fait une vidéo hier soir prétendant me répondre qui est tellement déséquilibrée qu’il est tendance et attaqué par ses propres téléspectateurs. *Étonnamment*, il a ignoré à 100% le point principal qui m’a poussé à peser : ils ont faussement accusé un journaliste d’être « payé par les Russes »:👇 pic.twitter.com/m0wnlk2YwA – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 7 juillet 2021

La guerre des dénigrements en ligne semble être la dernière confirmation de ce qui a longtemps été considéré comme une triste vérité de la politique progressiste aux États-Unis : les gens de gauche sont trop obsédés par les querelles interpersonnelles et la démagogie pour constituer une réelle menace de résistance organisée aux orthodoxies centristes. de l’establishment du parti démocrate.

