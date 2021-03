Alors qu’Amir Khan et Faryal Makhdoom étaient au septième ciel lorsqu’ils se sont mariés en 2013, ce n’est que quelques années plus tard que la famille a été secouée par une querelle amère impliquant les parents du boxeur.

Alors que les fissures avaient déjà commencé à apparaître, il faudrait trois ans avant que toute l’étendue des tensions ne se manifeste.

En 2016, Faryal a rendu public des affirmations époustouflantes selon lesquelles ses beaux-parents, Sajjad et Falak Khan, l’avaient harcelée et avaient même demandé à Amir de divorcer de sa femme glamour lorsqu’elle était enceinte.

Ce qui allait suivre étaient des années d’échanges amers alors que la querelle familiale continuait de faire rage en public et à huis clos.

Tout a commencé après que les parents d’Amir se soient opposés à Faryal pour avoir partagé une photo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle portait très peu de vêtements.

Le mondain s’est ensuite rendu sur Snapchat pour accuser avec fureur la famille d’Amir de « maltraitance » et de tenter de rompre leur mariage.







Elle a écrit dans une tirade Snapchat: «Quand vous forcez [Amir] divorcer de sa femme, quand elle est enceinte de 9 mois !!! Et [he] ne… et il reste à côté de sa femme. Il s’appelle ap *** y! ??? Ok, je suppose que l’Islam nous apprend à nous marier et à divorcer de nos femmes et à les traiter mal ???

«N’obtiens pas [them] marié si vous allez maltraiter et intimider la femme. J’ai toujours été si calme mais sérieusement ce message est pour tout le monde! «

En réponse à l’époque, le père d’Amir a qualifié Faryal de « maléfique » et a même laissé entendre que le couple pourrait être sur le point de divorcer.







« Elle essaie de se mettre entre nous, elle essaie de rompre la relation très étroite que nous entretenons avec Amir. C’est une femme très perverse », a-t-il déclaré, selon le Daily Star. « J’ai donné et pris avec elle. Nous avons tous. Tout ce qu’elle veut, c’est la lumière des projecteurs. »

La querelle était loin d’être terminée, et au lieu de cela, les propres parents de Faryal sont également entrés et ont partagé un appel passionné pour que le couple reste ensemble.

«Nous avons des cœurs, des cœurs qui sont brisés quand nous entendons de telles choses. Nous vivons dans la peur qu’à tout moment notre fille divorcera», a déclaré la mère de Faryal, Zia.







«S’il vous plaît, acceptez la fille comme votre propre fille. Et s’il vous plaît, ne dites un tel mot à aucune fille, à la fille de qui que ce soit.

Alors que la poussière semblait s’installer à l’époque, ce n’est que quelques mois plus tard que la querelle est redevenue publique.

Début 2017, la sœur d’Amir, Mariyah Khan, a semblé faire un jibe à peine voilé à Faryal sur les réseaux sociaux avant de prétendre aux fans que Faryal l’avait empêchée de voir leur nièce, Lamaisah.







Plus tard la même année, aux côtés de tiffs en cours avec la famille, Faryal et Amir ont été confrontés à leurs propres problèmes au milieu d’allégations de tricherie.

La querelle familiale a semblé inciter Amir à annoncer qu’il divorçait de Faryal et l’a même accusée d’être infidèle à son collègue boxeur Anthony Joshua – les deux parties ont nié ces allégations.

Cependant, le couple s’est rapidement réuni après avoir découvert que Faryal était enceinte de leur deuxième enfant.

En 2018, Amir s’est rendu en Arabie saoudite avec sa mère et, pendant le voyage, aurait échangé des messages amers avec sa jeune sœur, alimentant davantage la querelle familiale.

Plus d’un an plus tard, les tensions semblaient être à leur comble lorsque le père d’Amir a ensuite révélé qu’ils n’avaient pas eu de contact avec leur fils depuis plus de six mois et qu’ils avaient pris du recul.

« L’épouse et la belle-mère d’Amir se sont associées à 100% », a déclaré à l’époque Sajjad au MailOnline. « Ils sont dans sa tête, tous les deux. Ils veulent tout contrôler sur Amir. Ils dirigent la série. Ils veulent tout diriger dans sa vie. Nous avons dit bien, continuez. Nous avons pris un reculer.







La même année, Amir et Faryal ont annoncé qu’ils attendaient leur troisième enfant ensemble – mais la fracture a continué à séparer la famille.

Ce n’est qu’en 2020 que le boxeur et sa femme ont finalement semblé mettre de côté leurs divergences et se réunir avec les parents d’Amir, mettant ainsi fin aux disputes en cours.

Pour marquer le Ramadan, Amir et Faryal semblaient faire fi des règles de verrouillage en se rendant à Bolton pour rencontrer ses parents. C’était aussi la première fois que les fiers grands-parents rencontraient leur petit-fils, Muhammad Zaviyar.

Depuis lors, il semble que la famille ait en fait profité de plusieurs réunions et que les membres de la famille d’Amir ont figuré dans ses clichés sur les réseaux sociaux.

Maintenant, Faryal et Amir ont décidé de donner aux fans un aperçu de leur vie de famille dans une nouvelle émission de téléréalité Meet the Khans: Big in Bolton. Dans les prochains épisodes, Amir et Faryal devraient discuter de leurs divisions passées et même chercher une thérapie pour parler d’allégations de tricherie passées.

