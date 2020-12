Eamonn Holmes et Anthea Turner étaient réunis pour animer GMTV en 1994 – mais c’était loin d’être un match fait au paradis.

Le jumelage a plutôt déclenché une querelle de 11 ans qui a vu Eamonn accuser sa co-star d’être vaniteuse et la qualifier de « princesse Tippy Toes » dans une interview sensationnelle avant de quitter la série il y a 24 ans ce mois-ci au milieu d’une tempête de « mal ». .

« J’étais éviscérée. Ce qu’il a fait m’a terriblement blessé. Je mentirais si je disais que non », a-t-elle dit au Mirror peu de temps après que l’animosité a débordé.

« Je n’ai jamais été et je n’ai jamais voulu être un rival d’Eamonn. Peut-être qu’il n’a pas compris cela. C’est un excellent journaliste et il est très respecté pour cela. Je n’ai jamais été une menace pour lui. »

Mais à l’époque, les relations étaient incroyablement glaciales. Le dernier jour, Eamonn – qui fête ses 61 ans aujourd’hui – a été vue en train de marcher sur le plateau alors qu’elle était grillée avec du champagne, et Anthea, 60 ans, a admis qu’il ne figurait pas sur la liste des invités à sa fête de départ fastueuse au restaurant Belvedere en Hollande Parc.

Elle a poursuivi: «Le tout a été arrangé par le directeur des programmes de GMTV, Peter McHugh. Il était responsable de qui venait et de qui ne l’avait pas fait.

«Et évidemment, Eamonn n’a pas été invité.

Cependant, contrairement aux rumeurs, elle a insisté sur le fait qu’Eamonn ne l’avait pas forcée à sortir.

« J’aurais quitté GMTV au moment où je l’ai fait – avec ou sans aucune bêtise d’Eamonn. C’était le bon moment pour moi. »

L’année dernière, Anthea a affirmé qu’elle avait trouvé que le passage de Blue Peter à GMTV était un « choc » en raison de l’apparent « environnement toxique ».

« C’était un environnement extrêmement hostile », a déclaré Anthea à Best Magazine.

« J’avais l’habitude de me sentir physiquement malade certains matins – vraiment nauséeux à l’idée d’y aller. »

Le couple a finalement enterré la hache de guerre en 2005 quand Eamonn a quitté l’émission ITV pour Sky et a contacté Anthea par téléphone, admettant que l’hostilité avait duré trop longtemps.

« Une des choses que je voulais faire en quittant GMTV était de régler les problèmes », a-t-il déclaré au Sunday Mirror en 2005.

Et en regardant en arrière, il a blâmé ceux qui les entouraient pour le ressentiment mijotant. «Je ne porte absolument aucune mauvaise volonté à Anthéa. À bien des égards, nos ficelles ont été tirées par d’autres personnes contre lesquelles je garde encore de la mauvaise volonté.

En 2009, ils ont officialisé leur trêve quand Anthea l’a rejoint sur le canapé de son émission de la BBC en Irlande du Nord, The Friday Show.

« Nous avons mis le passé derrière nous. C’est bien que nous soyons à un stade de notre vie où nous pouvons enfin faire exactement cela », a-t-il déclaré.

Anthea a ajouté: « Revenir sur le canapé avec Eamonn semble être la chose la plus simple au monde. »

Et en 2018, Anthea a même rejoint Eamonn et le sien avec Ruth Langsford sur le canapé This Morning où ils ont plaisanté sur le fait d’être des « ex » qui s’entendent toujours.

« Vous êtes un ex à moi et nous sommes en bons termes, certaines personnes pensent que nous nous détestons! » Eamonn a plaisanté, faisant référence à leur partenariat télévisé.