La Québécoise Marie Pier Desharnais est la première Canadienne à atteindre le sommet K2

Aucune Canadienne n’avait jamais gravi le deuxième plus haut sommet du monde avant elle.

Plus tôt ce mois-ci, Marie-Pier Desharnais a gravi avec succès le K2 – reconnu comme l’une des montagnes les plus difficiles au monde – devenant ainsi la première femme au Canada et la première Québécoise à gravir le monolithe de 8 611 mètres à la frontière sino-pakistanaise.

L’alpiniste de Victoriaville, au Québec. a conquis ce qui a été surnommé “le roi des montagnes” le 22 juillet à 5h45 après une ascension de près de 11 heures depuis le camp 3.

De retour dans la vallée six jours plus tard, Marie-Pier Desharnais s’est entretenue par téléphone avec La Presse Canadienne.

«Ce fut une longue expédition, mais c’était un défi monumental», a déclaré le Québécois de 35 ans en français depuis Skardu, au Pakistan.

« La ‘poussée au sommet’ était un défi physique. C’est une pente tellement raide et brûlante pour les mollets qu’il n’y a pas d’endroit pour faire des pauses. Parfois, c’est à peine le bout des crampons qui est accroché et c’est comme ça pendant des heures et des heures.

L’expédition de Desharnais a commencé le 11 juin, alors qu’elle réglait les détails administratifs au Pakistan et s’acclimatait à l’altitude. Elle a effectué cinq jours d’acclimatation au K2 avec un Sherpa avant de retourner au camp de base, situé à 5 135 mètres d’altitude. Puis une longue attente s’est installée, alors qu’elle guettait un meilleur temps.

Un record et une tragédie

Enfin, une fenêtre météo favorable a permis à une centaine d’alpinistes de réaliser l’ascension le 22 juillet, dont Marie-Pier Desharnais avec l’équipe Elite Exped. Ce nombre marque un record en une seule journée. Depuis sa première ascension en 1954 par les Italiens Achille Compagnoni et Lino Lacedelli, moins de 400 personnes ont atteint le sommet du K2.

Une vidéo partagée par l’alpiniste népalais Mingma Sherpa sur les réseaux sociaux montre un embouteillage ce vendredi dans “le goulot d’étranglement”, une section raide de l’ascension qui culmine à plus de 8 200 mètres d’altitude.

Cependant, ces succès sont éclipsés quelques jours plus tard par la mort de deux alpinistes, le Québécois Richard Cartier et l’Australien Matt Eakin. La nouvelle a mis Desharnais «sous le choc», car elle avait passé une partie de l’après-midi avec Cartier la veille de sa mort, alors qu’ils étaient tous les deux au camp 3.

“D’abord, Richard avait disparu et nous le recherchions. Nous avions encore espoir qu’il était vivant. Puis la nouvelle est arrivée que son corps avait été retrouvé », se souvient-elle.

La tragédie a également servi un sombre rappel: “Il n’y a personne qui soit complètement à l’abri du danger.”

L’expédition de Desharnais a commencé le 11 juin avant que les conditions météorologiques ne lui permettent de faire l’ascension le 22 juillet du monolithe de 8 611 mètres à la frontière sino-pakistanaise. FACEBOOK/Marie-Pier Desharnais

Au-delà des compétences techniques requises pour gravir le K2, Desharnais estime que la chance joue un rôle.

“Ce qui a été le plus difficile ou ce qui m’a fait le plus peur, c’est la descente”, a-t-elle déclaré. “Il y a des chutes de pierres tout le temps parce qu’il y a d’autres grimpeurs au-dessus de vous qui envoient des pierres et vous vous retrouvez en dessous d’eux sur une pente de 60 degrés, donc c’est presque vertical.”

Desharnais a pris un rocher à la main, qu’elle pensait cassé, et a terminé la descente en rappel avec son autre main.

« C’est la roulette russe », dit-elle. « Je pense que c’est pourquoi c’est une montagne si tragique. Vous pouvez gérer les risques, faire tout ce que vous pouvez, avoir une bonne équipe, mais il y a encore des éléments que vous ne pouvez pas contrôler.

Le K2 est l’un des sommets les plus meurtriers de plus de 8 000 mètres, avec un taux de mortalité de 29 %, selon les données compilées jusqu’en 2012 par le spécialiste de la montagne Eberhard Jurgalski. En revanche, le mont Everest a un taux de mortalité de 4%, selon ses recherches.

En 2018, une expédition K2 composée de Québécois a pris une tournure tragique avec la mort de l’alpiniste Serge Dessureault.

Inspiration

Marie-Pier Desharnais faisait partie d’une équipe dirigée par l’alpiniste chevronné Nirmal “Nims” Purja, rendu célèbre par le film “14 Peaks: Nothing Is Impossible”, où il raconte son ascension en sept mois des 14 montagnes du monde qui se vantent de sommets au-dessus 8 000 mètres.

« J’ai connu Nims, qui est mon mentor, avant qu’il ne soit connu lors de son projet. Il lui restait trois montagnes », a-t-elle déclaré. “Nous sommes devenus amis et j’ai commencé à faire des montagnes techniques avec lui, dont l’Ama Dablam, au Népal.”

Desharnais pense que sa vie a changé à ce moment-là, lorsqu’elle a commencé à envisager l’ascension du K2, qu’elle jugeait auparavant hors de portée.

“Nims arrive à voir des choses en vous, il arrive à vous faire réaliser tout votre potentiel”, a-t-elle déclaré. “Une fois que vous avez compris cela, cela affecte non seulement les montagnes, mais aussi le reste de votre vie.”

Desharnais, qui a survécu à un tsunami en Thaïlande en 2004, s’est également inspiré de la gestion des catastrophes. Elle souligne que les cours d’un de ses professeurs de géographie à l’Université du Québec à Montréal, Sylvain Lefebvre, l’ont aidée à trouver du sens et de l’élan.

Mains tendues vers Marie-Pier Desharnais alors qu’elle se fait serrer dans ses bras à son arrivée à Montréal le mercredi 29 décembre 2004, en provenance de Thaïlande, où elle a survécu à la catastrophe du tsunami. (CP PHOTO/Ian Barrett)

“Un thème très présent dans ma vie est la résilience : personnelle, organisationnelle dans mon travail, et évidemment je l’utilise plus que jamais dans les montagnes”, a déclaré Desharnais, qui travaille comme expert en gestion des catastrophes au Qatar.

Avec 10 ans passés au Moyen-Orient dans un métier composé majoritairement d’hommes, ainsi que sa passion pour l’alpinisme – un milieu très masculin -, le thème de la femme a pris une place importante dans sa vie, dit-elle.

“Mon projet actuel – l’Apex Woman Project – consiste à gravir cinq des montagnes les plus hautes et les plus difficiles de la planète où, justement, il n’y a pas eu beaucoup de femmes”, a-t-elle expliqué. “Je veux qu’il élève l’empreinte féminine à ces hauteurs.”

Après sept ans d’alpinisme, elle a vu des changements. Sa récente expédition K2 était la première à laquelle elle a participé où les femmes étaient plus nombreuses que les hommes.

« Ce n’est pas parce que vous êtes une femme que les choses doivent être hors de portée », dit-elle.