La quatrième vague de Covid et jusqu’à 60 000 décès dus à la grippe pourraient laisser le NHS face au «pire hiver de tous les temps», avertissent les experts

Le NHS doit se préparer à son pire hiver de tous les temps, ont averti les experts – au milieu des craintes qu’il n’atteigne le point de rupture.

Alors que le Royaume-Uni attend avec impatience de sortir des restrictions, un sombre rapport de l’Académie des sciences médicales (AMS) exhorte à se préparer MAINTENANT pour éviter les «pires scénarios» pouvant aller jusqu’à 60 000 décès dus à la grippe.

Le NHS pourrait connaître son hiver le plus difficile à ce jour après avoir déjà combattu l'un des pires en 2020/2021 en raison de Covid

Le groupe de 29 experts de premier plan affirme qu’un certain nombre de facteurs préoccupants s’accumulent vers l’hiver – déjà la pire période de l’année pour les services de santé et qui devrait être encore plus cahoteuse en 2021.

La principale préoccupation est un « triple coup dur » de Covid, de grippe et de virus respiratoire syncytial (VRS) – que les gens ont généralement attrapé avant l’âge de deux ans.

Les restrictions de Covid devenant largement volontaires à partir du 19 juillet, cela signifie que d’autres virus qui ont été supprimés au cours des 15 derniers mois recommenceront à circuler en grand nombre.

Et les conséquences pourraient être encore plus importantes qu’une année «normale» avant Covid, car il y a plus de personnes et d’enfants susceptibles d’attraper des infections.

L’immunité contre les deux virus a probablement diminué pendant la pandémie de Covid, car les gens sont restés à l’intérieur – dont la mesure n’est pas claire.

La modélisation du groupe révèle que les épidémies de grippe et de VRS en Angleterre cet hiver pourraient être entre 1,5 et deux fois plus importantes qu’une année normale.

Entre 15 000 et 60 000 personnes pourraient mourir de la grippe cet hiver, selon la modélisation, contre une année typique de 10 000 à 30 000 en Angleterre.

Il pourrait y avoir une augmentation de 25 à 65 % des cas de VRS chez les enfants de moins de cinq ans, selon les niveaux d’immunité des mamans.

Un potentiel de 40 000 enfants pourrait être hospitalisé avec le VRS, contre 20 000 en moyenne.

« Il y a un risque que les services pédiatriques et les unités de soins intensifs pédiatriques (USIP) soient débordés », a prévenu l’AMS.

La flambée de grippe et de VRS pourrait coïncider avec la troisième vague de Covid, qui devrait culminer à la fin de l’été mais pourrait survenir plus tard lors de la réouverture des écoles.

Cela pourrait semer la confusion dans le public car les trois présentent des symptômes similaires, une co-infection par plus d’un virus étant également possible.

La modélisation de l’Académie des sciences médicales, qui correspond largement à celle des conseillers scientifiques du gouvernement, montre que la troisième vague de Covid devrait culminer fin août (bleu = estimation centrale). Mais cela pourrait être retardé à l’automne (vert) lorsque les écoles fermées pendant l’été rouvriront ensuite. Le violet est le meilleur scénario

Une résurgence du VRS pourrait entraîner une épidémie 1,5 à 2 fois plus importante que la normale chez les enfants de moins de cinq ans, selon les niveaux d’immunité chez les femmes enceintes après l’ère Covid (gris)

Modélisation de la résurgence de la grippe : les deux scénarios, qui examinaient différents niveaux d’immunité de la population, ont montré une vague de cas de grippe jusqu’à 1,5 à 2,2 fois plus importante qu’une vague « normale » culminant en hiver (à gauche) ou en été (à droite) . La zone grise, c’est quand les règles Covid étaient en place

En plus de cela, il y a un énorme arriéré de cinq millions de personnes en attente d’un traitement par le NHS.

Les pénuries de personnel, la capacité réduite en lits en raison de la lutte contre les infections et les diagnostics tardifs d’autres maladies accentuent également la pression.

Tous ces éléments réunis pourraient exercer une « pression substantielle » sur le NHS, ont averti les experts, qui se poursuivra longtemps à mesure que le Royaume-Uni apprendra à « vivre avec Covid ».

Le rapport appelle à l’action – notamment pour intensifier les tests de dépistage de la grippe, dire au public de continuer à porter des masques faciaux et de faire vacciner autant de personnes que possible contre les virus.

Incertitudes

Le professeur Azra Ghani FMedSci, membre du groupe consultatif d’experts pour le rapport de l’Académie, a déclaré qu’il y avait de grandes incertitudes sur ce qui pourrait arriver cet hiver.

Mais elle a déclaré aux journalistes lors d’un briefing virtuel: «Ce qui est clair, c’est que le triple coup dur de ces infections, en plus de l’arriéré des soins de routine, va potentiellement perturber les services dans les semaines à venir et mettre à rude épreuve le NHS et le personnel. «

Lorsqu’on leur a demandé si cet hiver serait le pire que le NHS ait jamais connu, les experts ont répondu qu’ils « ne pouvaient pas répondre » et que c’était très « imprévisible ».

Le professeur Ghani, titulaire de la chaire d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’Imperial College de Londres, a déclaré : « Cela pourrait ressembler à une année normale, cela pourrait être pire.

«Nous savons simplement que nous avons toute une série de facteurs à venir à la fois. Nous ne savons pas ce qui va se passer.

Le professeur Dame Anne Johnson PMedSci, présidente de l’Académie des sciences médicales, a déclaré: « Nous avons toujours des pressions hivernales, mais elles vont avoir de nouveaux éléments cette année que nous devons penser et atténuer au cours de l’été. »

La sévérité de cet hiver dépend d’un certain nombre de « et si », y compris si la grippe a muté depuis 2019, l’efficacité des vaccins contre elle et l’utilisation du vaccin.

Avec Covid, même si le troisième pic tombe à l’été comme prévu, il y a toujours le risque d’une nouvelle variante qui peut échapper aux vaccins et mettre en danger des millions de personnes vulnérables.

Et il y aura une épidémie de Covid longue à laquelle le NHS devra faire face, car les estimations actuelles suggèrent qu’il y a 500 nouveaux cas par jour.

Dame Johnson a déclaré que les longs nombres de cas de Covid « pourraient doubler » par rapport au million de personnes actuelles.

Avant la pandémie, le taux d’occupation des lits d’hiver dans le NHS dépassait régulièrement 95 %.

Cette année, le NHS a fonctionné avec moins de lits pour réduire le risque de propagation de Covid entre les patients.

Le NHS, avec un personnel déjà épuisé, signale également une pénurie de près de 84 000 employés et de 2 500 médecins généralistes.

La préparation est la clé

Dame Johnson, professeur d’épidémiologie des maladies infectieuses à l’University College London, a déclaré qu’« agir maintenant » construira un NHS plus résilient.

Pour se préparer, elle a déclaré que tous les adultes devaient être complètement vaccinés contre Covid d’ici septembre avec l’ajout d’un important vaccin contre la grippe et d’une campagne de rappel de Covid.

La transmission des virus doit être contrôlée par des mesures continues telles que le travail à domicile, le lavage des mains et l’utilisation de couvre-visages dans les espaces surpeuplés.

Il existe un certain nombre de «grands défis» dans le NHS qui doivent être résolus, mais la portée de le faire n’a pas été discutée dans le rapport.

Le rapport indique que les tests doivent être étendus pour inclure d’autres virus respiratoires afin que les gens puissent savoir instantanément de quoi ils ont été infectés.

Et les résultats des tests doivent être rapides – dans les 48 heures – afin que ceux qui ont le Covid le plus mortel puissent s’auto-isoler.

Commentant le rapport aujourd’hui, le Dr Doug Brown, directeur général de la British Society for Immunology, a déclaré : « Les 18 derniers mois de la pandémie ont été extrêmement difficiles pour nous tous, mais nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas encore sortis du bois.

« Ce rapport complet brosse un tableau inquiétant pour l’hiver à venir. »

Il a déclaré que les efforts pour vacciner tout le monde contre Covid, y compris dans les zones à faible consommation, doivent être « redoublés ».

« Cette même impulsion doit être donnée au déploiement de la campagne de vaccination contre la grippe hivernale, qui nécessitera des ressources importantes et dont le succès sera essentiel pour assurer la protection des plus vulnérables », a-t-il déclaré.

Le Dr Zania Stamataki, immunologiste virale à l’Université de Birmingham, a déclaré: « Nous serions sages de nous préparer maintenant pour l’hiver difficile à venir. »