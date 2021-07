La quatrième vague de COVID-19 est arrivée. Quelle sera sa taille ? Trop tôt pour savoir.

Un doublement des cas de COVID-19 au cours des deux dernières semaines suggère que les États-Unis sont entrés dans une quatrième vague de la pandémie.

Personne ne sait ce que le mois ou les deux prochains apporteront, mais l’exemple du Royaume-Uni suggère que le taux d’infection pourrait devenir assez élevé, tandis que les hospitalisations et les décès restent relativement faibles.

Au lieu que le virus fasse rage dans des communautés entières, il devrait cibler les non vaccinés, y compris les enfants, et si les taux sont suffisamment élevés, également les plus vulnérables des vaccinés – les personnes âgées et les immunodéprimés.

« Étant donné que la majorité de notre population est maintenant immunisée, il est peu probable que nous revenions aux vagues massives à l’échelle nationale que nous avons vues en janvier », a déclaré le Dr David Dowdy, épidémiologiste des maladies infectieuses à la Hopkins Bloomberg School of Public Health. dans un webinaire mercredi avec les médias.

Mais des épidémies majeures peuvent encore se produire, en particulier dans les zones à faible taux de vaccination.

« Nous allons vivre dans deux mondes pandémiques, le monde vacciné et le monde non vacciné », a déclaré le Dr Luis Ostrosky, chef des maladies infectieuses chez un spécialiste des maladies infectieuses au Memorial Hermann-Texas Medical Center de Houston.

Les trois vaccins autorisés aux États-Unis, de Moderna, Pfizer-BioNTech et Johnson & Johnson, se sont tous révélés très efficaces contre les variantes du virus, dont Delta, qui représente désormais la plupart des cas aux États-Unis.

Plus de 99% des personnes actuellement hospitalisées avec COVID-19 ne sont pas vaccinées. Ostrosky a déclaré que pratiquement tous ses patients ne sont pas vaccinés et tous regrettent de ne pas avoir reçu les vaccins.

COVID-19 n’est peut-être pas aussi mortel dans cette nouvelle vague, car les personnes âgées sont en grande partie vaccinées et les plus jeunes sont moins susceptibles de mourir d’une infection, a déclaré Ravina Kullar, spécialiste des maladies infectieuses et épidémiologiste et membre adjoint du corps professoral à l’UCLA Medical Center.

Mais la variante Delta est nettement plus contagieuse que les précédentes, bien qu’il ne soit toujours pas clair si elle rend les gens plus malades que les variantes précédentes.

« L’inquiétude concernant Delta est bien placée », a déclaré le Dr Yonatan Grad, spécialiste des maladies infectieuses à la Harvard TH Chan School of Public Health. « Nous constatons certainement que cette vague est quelque chose à affronter et à ne pas prendre à la légère. »

Les taux de COVID-19 augmentent à nouveau

Au Royaume-Uni, qui a à peu près le même taux de vaccination qu’aux États-Unis, le nombre moyen d’infections sur sept jours est revenu à son niveau du 20 janvier, alors que le pays n’avait que quelques semaines après son pic.

Mais les hospitalisations y oscillent autour de 500 par jour contre 4 500 à leur apogée en janvier et les décès restent bien inférieurs, avec seulement 26 signalés à travers le pays mardi par rapport au pic du 19 janvier de plus de 1 300.

Aux États-Unis, les infections ont plus que doublé depuis la semaine du 22 juin, le nombre total de cas augmentant dans 48 États et les décès commencent également à augmenter. Pourtant, les taux d’infection sont 90 % inférieurs à ce qu’ils étaient au pic de janvier.

Et il y a encore un autre pic attendu cet automne. Le coronavirus qui cause le COVID-19 est probablement un virus saisonnier, ce qui signifie, tout comme la grippe, que les gens y sont plus vulnérables en automne et en hiver. Personne ne sait quand sera cette date de début, a déclaré Grad.

Avec environ 80% des plus de 65 ans complètement vaccinés aux États-Unis, les jeunes représentent un pourcentage plus élevé de ceux qui tombent malades. Et bien qu’il soit peu probable que les enfants de moins de 12 ans contractent un cas grave de COVID-19, ils ne peuvent pas se faire vacciner et restent donc vulnérables à la variante Delta.

« En raison du fait que les enfants n’ont pas la possibilité d’être vaccinés au même niveau que les adultes, je pense qu’ils vont subir un fardeau disproportionné d’infection et de maladie de la variante delta », a déclaré Dowdy.

Les vaccins sont bons, mais pas parfaits. Les personnes qui sont infectées par COVID après la vaccination, même si leur infection est si bénigne qu’elles ne le remarquent pas, pourraient être contagieuses, mais probablement moins que celles qui ne sont pas vaccinées, a déclaré Grad.

Trois lanceurs des Yankees – qui avaient tous été vaccinés – ont été testés positifs pour COVID-19 jeudi, forçant le report de leur premier match après la pause des All-Star.

Ceux qui contractent une maladie bénigne après la vaccination pourraient également présenter des symptômes de ce que l’on appelle le COVID à long terme, a déclaré Priya Duggal, épidémiologiste à Johns Hopkins, qui était en appel avec Dowdy.

Les personnes qui ont attrapé COVID-19 sont également susceptibles d’être protégées contre la réinfection pendant au moins un an, selon une étude publiée le mois dernier. Les chercheurs ont découvert que le fait de se faire vacciner après une infection augmentait de 50 fois l’activité des anticorps neutralisants nécessaires pour repousser le virus et prévenait l’infection par des variantes.

« Il existe encore des inconnues sur l’étendue et la durée de la protection contre les infections naturelles et sur la qualité de la protection contre les nouvelles variantes », a déclaré Grad. « Même les personnes qui ont eu COVID-19 sont toujours invitées à se faire vacciner. »

Bien que les vaccins semblent efficaces contre les variantes actuelles, si le virus devient incontrôlable n’importe où dans le monde, de nouvelles variantes peuvent apparaître qui pourraient remettre en cause l’immunité, a déclaré Dowdy.

« Tant que le virus circulera, mutera dans d’autres pays, ce sera aussi une menace pour nous », a-t-il déclaré.

Ce qui peut être fait?

Pour inverser l’augmentation des infections, ce qui est nécessaire, « c’est vraiment d’injecter un sentiment d’urgence dans l’équation », a déclaré Ostrosky, recommandant que les gens se fassent vacciner et recommencent à porter des masques à l’intérieur lorsqu’ils sont en public.

« Si nous n’agissons pas maintenant, nous allons simplement nous retrouver dans la même situation que celle dans laquelle nous étions il y a un an avec des fermetures, des perturbations avec des décès », a-t-il déclaré. « C’est très décourageant. »

Ostrosky a déclaré qu’il pensait qu’il y avait encore deux types de personnes refusant la vaccination : celles qui restent très mal informées et celles qui ont besoin de plus d’assurance qu’elles ne seront pas blessées par les injections, qui ont maintenant été administrées à plus de 185 millions d’Américains. « L’accès n’est vraiment pas le problème en ce moment, c’est plus la réticence », a-t-il déclaré.

Malheureusement, a-t-il dit, les personnes les plus réticentes à se faire vacciner sont aussi celles qui hésitent le plus à porter des masques.

Jeudi, le comté de Los Angeles a annoncé qu’il rétablirait un mandat de masque pour les espaces publics intérieurs.

Kullar a déclaré qu’elle souhaitait que les Centers for Disease Control and Prevention attendent plus longtemps avant de dire que les masques ne sont pas nécessaires pour les personnes entièrement vaccinées. Au lieu d’inciter à se faire vacciner, la décision du CDC a simplement encouragé tout le monde, y compris les non vaccinés, à retirer leurs masques, a-t-elle déclaré. « Cela a encore plus troublé le public. »

Elle pense que les gens devraient continuer à porter des masques à l’intérieur dans les lieux publics jusqu’à ce qu’au moins 70% des personnes de leur communauté ou de leur comté soient vaccinées, « et si vous êtes immunodéprimé, je ne retirerais pas votre masque ».

L’extérieur reste sûr, a-t-elle déclaré, en particulier si les gens gardent leurs distances avec les autres.

La seule chose qui restera la plus importante dans la bataille contre COVID-19, a déclaré Ostrosky, est que les gens se fassent vacciner.

« Nous pouvons le faire », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas de temps à perdre. »

Contactez Karen Weintraub à kweintraub@usatoday.com.

La couverture de la santé et de la sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans les soins de santé. La Fondation Masimo ne fournit pas de contribution éditoriale.