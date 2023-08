La quatrième signature estivale de Manchester United pourrait être proche, avec un joueur sur le point de quitter son club: rapport

Manchester United est à la recherche d’une quatrième signature cet été, alors qu’Erik ten Hag cherche à renforcer la profondeur de son équipe.

Les Red Devils ont commencé la saison avec des fortunes mitigées, ayant battu les Wolves mais perdu contre Tottenham, mais n’ayant pas réussi à se solidifier en tant qu’unité. Les nouvelles recrues Andre Onana et Mason Mount ont fait leur apparition, tandis que l’attaquant Rasmus Hojlund est toujours blessé.

Jonny Evans s’entraîne toujours avec Manchester United également – mais une quatrième signature pourrait être à l’horizon, le joueur semblant désespéré de bouger.

Manchester United a signé un gardien de but cet été à Andre Onana (Crédit image : Mike Lawrence/ISI Photos/Getty Images)

Selon Le courrierle gardien de Benfica Odysseas Vlachodimos est prêt à quitter le football portugais après avoir été critiqué par le manager Roger Schmidt.

United envisageait le gardien grec comme un remplaçant potentiel pour Onana – et s’il déménageait à Old Trafford, cela pourrait être un transfert qui aiderait à faire venir un autre joueur ailleurs.

VIDÉO : Pourquoi Man United d’Erik Ten Hag ne fonctionne pas (encore)

Dean Henderson cherche à quitter United avec Crystal Palace dit être intéressé. On s’attendrait à ce que les Red Devils récupèrent plus d’argent en vendant leur gardien local qu’il n’en coûterait pour amener Vlachodimos au club – ce qui signifie qu’il y aurait un petit bénéfice net.

On s’attendrait toujours à ce que Vlachodimos rivalise avec Onana, le buteur né à Stuttgart ayant fait plus de 220 apparitions pour Benfica – dont plus de 50 en Europe.

Odysseas Vlachodimos est sur le radar de Manchester United (Crédit image : Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images)

On pense que Manchester United veut toujours un autre défenseur central, Harry Maguire étant exclu de l’équipe pour le match contre les Spurs.

Vlachodimos est valorisé à 16 M€ par Marché de transfert.

