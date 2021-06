La quatrième série de contrôles de relance n’est pas morte car Biden est «ouvert» à plus de paiements

IL y a toujours de l’espoir que les Américains pourraient être en ligne pour une quatrième série de contrôles de relance avant les vacances du 4 juillet.

Les démocrates au Congrès espèrent adopter une version renforcée des propositions de plusieurs milliers de milliards de dollars du président Joe Biden pour aider les familles dans le besoin et financer des projets d’infrastructure.

Les Américains pourraient obtenir un quatrième chèque de relance avant le 4 juillet Crédit : Getty

Les législateurs seraient en train de formuler un plan pour une manœuvre accélérée qui garantirait l’adoption des mesures, même si tous les républicains s’y opposent.

Biden, bien qu’il se soit abstenu de répondre aux appels à des secours supplémentaires pour aider les familles durement touchées, il est « ouvert » aux propositions d’une autre série de contrôles de relance.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a laissé entendre que Biden pourrait être persuadé de libérer une quatrième série de contrôles.

« Il est heureux d’entendre un éventail d’idées sur ce qui serait le plus efficace et ce qui est le plus important pour l’avenir de l’économie », a-t-elle déclaré.

« Mais il a également proposé ce qu’il pense être le plus efficace à court terme, pour remettre les gens au travail, pour traverser cette période charnière, et aussi pour nous rendre plus compétitifs sur le long terme. »

Si les mesures sont approuvées, il y a des indications que les paiements pourraient être versés automatiquement sur les comptes bancaires des gens, plutôt que d’avoir un chèque sur eux.

Joe Biden a déclaré qu’il était «ouvert» aux propositions Crédit : Splash

Dans une lettre envoyée à Biden ces derniers mois, sept démocrates du House Ways and Means Committee ont exprimé leur soutien à une autre série de contrôles de relance.

Les législateurs ont écrit : « La pandémie a servi de rappel brutal que les familles et les travailleurs ont besoin de certitude en cas de crise.

« Ils méritent de savoir qu’ils peuvent mettre de la nourriture sur la table et garder un toit au-dessus de leur tête. Ils ne devraient pas être à la merci de calendriers législatifs en constante évolution et de solutions ad hoc. »

Plus de 20 sénateurs démocrates ont envoyé une lettre en mars, appelant Biden à promulguer des paiements récurrents.

Les législateurs ont déclaré: « Près de six personnes sur 10 disent que les paiements de 1 400 $ qui doivent être inclus dans le plan de sauvetage leur dureront moins de trois mois. »

Ceux qui soutiennent la décision de procéder à des contrôles de relance supplémentaires ont mis en évidence que les paiements offrent un soulagement bien nécessaire.

L’analyse des données du recensement par l’Université du Michigan a révélé que les deux dernières séries de contrôles de relance avaient entraîné une baisse des taux d’instabilité financière, de pénurie alimentaire et de dépression.

Le sénateur Bernie Sanders a déclaré que le gouvernement devrait répondre aux besoins des travailleurs Crédit : Getty Images – Getty

Le sénateur Bernie Sanders, faisant référence à la recherche, a déclaré dans un message Twitter : « Le gouvernement peut et doit continuer à répondre aux besoins des travailleurs, pas seulement des 1%. »

Les Américains de tous les jours exercent également des pressions pour que le gouvernement exerce une pression supplémentaire.

Jusqu’à présent, plus de 2,4 millions de personnes ont signé une pétition en ligne lancée par un propriétaire de restaurant au chômage appelant à de nouveaux chèques de relance de 2 000 $ pour les adultes et de 1 000 $ pour les enfants, qui seraient ensuite suivis de paiements supplémentaires si nécessaire.

Biden a annoncé la semaine dernière que la Maison Blanche et un groupe bipartite de plus de 20 sénateurs avaient convenu d’un paquet d’infrastructures de 1,2 billion de dollars pour résoudre les problèmes de routes, de ponts et d’approvisionnement en eau, ainsi que d’autres projets.

Biden a également indiqué qu’il y aurait un deuxième projet de loi combinant le plan familial d’origine avec des éléments qui ont été supprimés de la proposition d’infrastructure dans le cadre du compromis.

Les démocrates ont l’intention d’utiliser la même tactique budgétaire pour adopter la deuxième mesure qu’ils l’ont fait avec le plan de sauvetage Covid de Biden en mars.

La décision permet le passage avec seulement des majorités simples à la Chambre et au Sénat – et sans aucun vote des républicains.

Cependant, l’adoption du projet de loi ne sera pas une tâche facile et les démocrates auront besoin de chaque vote et certains des membres les plus conservateurs du parti ont rechigné lors de la dernière série de paiements.

À l’heure actuelle, la Maison Blanche et les démocrates concentrent leur attention sur l’expansion temporaire du crédit d’impôt pour enfants, ce qui permettra à de nombreuses familles de recevoir des chèques mensuels pouvant aller jusqu’à 300 $ par enfant pendant six mois.

Le dispositif doit démarrer mi-juillet.