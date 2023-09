La quatrième opération de la colonne vertébrale d’Ozzy Osbourne sera sa « dernière » « quel que soit le résultat » : « Je n’en peux plus »

Ozzy Osbourne a déclaré cette semaine qu’il se dirigeait vers sa quatrième et « dernière intervention chirurgicale » au cou, liée à une chute en 2019 qui a aggravé ses blessures suite à un accident de VTT en 2003.

« Ce sera la dernière opération, parce que je n’en peux plus », a déclaré le rockeur de 74 ans à sa famille dans l’épisode de mercredi du podcast « The Osbournes ». « Peu importe la manière dont cela finira après-demain, je ne le ferai plus. Je ne peux pas. »

Osbourne a plaisanté en disant qu’après tant d’opérations chirurgicales pour soigner sa douleur chronique, « c’est comme se faire couper les cheveux maintenant ».

« Juste une coupure à la colonne vertébrale », a plaisanté son fils Jack Osbourne.

Le chanteur de « Crazy Train » a noté qu’il s’était « un peu amélioré, je pense », mais qu’il avait l’impression d’avoir des « briques attachées » à ses pieds lorsqu’il marche.

« J’ai monté et descendu les escaliers aujourd’hui pour la première fois depuis longtemps, et mes pieds ont l’impression de porter des bottes de plongée quand je marche », a-t-il déclaré à sa famille. « Je pense que c’est à cause des nerfs. »

Il a ajouté que cela aiderait peut-être s’il se contentait de faire le tour du pâté de maisons « quelques fois », mais il s’inquiète des « paps qui attendent de me tendre une embuscade partout » et d’écrire une histoire sur la façon dont « ‘Ozzy est à bout de souffle !’ Je suis loin d’être à bout de souffle. »

Sa fille Kelly Osbourne a qualifié ce genre de gros titres d’« âgistes, insultants et grossiers ».

Il a répondu : « J’avais l’habitude de m’inquiéter beaucoup plus de la fin de ma vie quand j’étais plus jeune que maintenant. Je ne sais pas pourquoi. » Puis il a ri, « parce que je sais que ça va bientôt se terminer ».

Il a ajouté qu’il se considère toujours comme un « jeune homme », et Jack a noté qu’il venait d’assister à la fête du 90e anniversaire de Willie Nelson, il pourrait donc lui rester de nombreuses années.

Après avoir déclaré que le musicien Jeff Beck était décédé à la fin des années 70, Ozzy a ajouté qu’il ne « pensait pas à mon âge ».

« Tu ne devrais pas, » répondit Jack. « Je pense que lorsque les gens passent trop de temps à penser à leur âge, cela devient en quelque sorte leur âge. »

Ozzy a répondu : « J’ai tendance à ne plus m’inquiéter autant. »

Dans l’épisode précédent, Ozzy a déclaré qu’il allait subir une péridurale parce que les médecins ont découvert que son « cou avait été réparé », mais « sous le cou, il y a deux vertèbres là où le vélo m’a frappé ». [in 2003] et désintégré. Il n’en reste plus rien. »

Tout en débattant sur la procédure exacte qui serait effectuée pour ses vertèbres, il a déclaré : « Tout ce que je sais, c’est qu’en ce moment, j’ai très mal, je ressens beaucoup d’inconfort. »

Son épouse Sharon a ajouté que son médecin obtenait un deuxième et un troisième avis.

« Dans mon dos, les deux disques et les muscles de mes épaules se sont séparés de mon squelette, et c’est pourquoi je me penche en avant car c’est comme si la gravité faisait avancer ma tête », a expliqué Ozzy avant d’ajouter qu’il a réalisé : « J’ai marché comme ça toute ma vie. »

Ozzy a expliqué dans l’épisode qu’il retournait dans sa chambre après un voyage nocturne aux toilettes lorsqu’il a fait sa chute en 2019.

« J’ai mal évalué le lit et je l’ai raté et j’ai atterri à plat ventre. J’ai heurté le sol si fort que je suis resté allongé là. Je suis tombé sur le sol, face contre terre », a-t-il déclaré.

« Mais papa n’a pas tendu la main », a déclaré Sharon à Jack et Kelly.

Ozzy a ajouté que même s’il ne souffrait pas, il savait qu’il avait « fait des dégâts ». Il a dit que Sharon avait demandé : « Qu’est-ce que tu fais là-bas ? J’ai dit : ‘Je pense que je me suis cassé le cou. »

Plus tôt cette année, le rockeur a annulé ses dates de tournée pour 2023, affirmant qu’il était « physiquement faible » à cause de ses trois interventions chirurgicales, et il s’est retiré du festival Power Trip d’octobre en juillet.

« Mon plan initial était de revenir sur scène à l’été 2024, et lorsque l’offre de faire ce spectacle est arrivée, j’ai avancé avec optimisme », écrivait-il à l’époque sur les réseaux sociaux. « Malheureusement, mon corps me dit que je ne suis tout simplement pas encore prêt et je suis bien trop fier pour que le premier spectacle que je fais depuis près de cinq ans soit un demi—-. »