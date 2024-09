La quatrième œuvre d’art sur le socle de Londres vise à « unir la communauté trans du monde entier » | Art

Un imposant cuboïde composé de plus de 300 masques représentant les visages de personnes transgenres et non binaires, la quatrième œuvre d’art de cette année, a été décrite comme une pièce conçue pour « unir la communauté trans du monde entier ».

L’artiste mexicaine Teresa Margolles était entourée de membres de la communauté trans de son pays lors du déballage de Mil Veces un Instante (Mille fois en un instant) à Trafalgar Square mercredi.

Margolles a déclaré dans un communiqué que l’œuvre, qui est la 15e à trôner sur le socle de la place de Londres et qui présente des « masques de vie » de 726 personnes (363 du Mexique et du Royaume-Uni), était un hommage à Karla La Borrada, une chanteuse transgenre de 67 ans et ancienne travailleuse du sexe assassinée à Ciudad Juárez il y a neuf ans.

Margolles a déclaré : « Nous rendons hommage à elle et à toutes les autres personnes qui ont été tuées par haine. Mais surtout à ceux qui continuent de vivre, aux nouvelles générations qui défendront le pouvoir de choisir librement de vivre dans la dignité. »

Teresa Margolles a déclaré que la pièce est un hommage à toutes les personnes tuées pour des raisons de haine. Photographie : Kin Cheung/AP

Ekow Eshun, président du groupe de commande du quatrième socle, a déclaré que la pièce pourrait aider à « unir la communauté trans du monde entier » et qu’elle était l’une des œuvres d’art les plus « nuancées » et les plus « actuelles » à se trouver dans l’espace depuis le début du projet en 1999.

Margolles a remporté la commande du quatrième socle en 2021, aux côtés d’une sculpture de Samson Kambalu, qui se trouvait sur la place l’année dernière et qui était un commentaire sur l’héritage du colonialisme en Afrique.

Chacun des masques qui composent Mil Veces un Instante porte un nom et présente des traces de la personne sur laquelle il est basé, avec des traces de rouge à lèvres et de faux cils visibles sur l’œuvre.

L’inauguration du socle est un moment important dans le calendrier artistique du Royaume-Uni et, depuis son lancement en 1999 avec Ecce Homo de Mark Wallinger, il a divisé l’opinion, certains politiciens demandant que l’espace soit plutôt occupé par une statue de la reine.

L’année dernière, l’ancienne artiste du socle Rachel Whiteread a demandé l’abandon du projet après qu’une enquête du Guardian a révélé qu’une seule des commandes gagnantes était exposée au Royaume-Uni, tandis que les trois quarts des anciennes œuvres du quatrième socle étaient enfermées dans un entrepôt.

Elle a déclaré : « Je pense que ce n’est plus le cas. Il y a eu de très bons projets et d’autres qui ne l’étaient pas tant que ça. »

Cependant, avec le soutien du maire de Londres, Sadiq Khan, et sous la direction d’Eshun, la commission est devenue un concours international qui attire autant d’attention que n’importe quel autre prix d’art britannique.

La plupart des 15 premières commandes de socles ont été confiées à des artistes britanniques, mais les deux lauréats suivants, Tschabalala Self et Andra Ursuța, qui ont été annoncés en mars, sont tous deux des artistes internationaux, ce qui signifie que depuis 2022, tous les lauréats viennent de l’étranger.

Margolles a déclaré au Guardian plus tôt ce mois-ci qu’elle ne s’inquiétait pas de la décomposition des masques pendant leur période de deux ans, au cours de laquelle ils seront exposés aux intempéries de Londres. Elle a déclaré : « Ils vont s’estomper et se transformer… chaque moulage réagira aux éléments à sa manière, en fonction des matières organiques laissées sur le masque. »

Margolles a déclaré que sa commande de socle était inspirée par la tradition mésoaméricaine de Tzompantlidans lesquels des unités de stockage étaient utilisées pour exposer les crânes des victimes de sacrifices ou des prisonniers de guerre.

Eshun a été rejoint lors de l’inauguration par Justine Simons, maire adjointe chargée de la culture et des industries créatives, qui a déclaré que les statues publiques du Royaume-Uni ne reflétaient pas la diversité du pays, et en particulier d’une ville comme Londres.

Elle a déclaré : « Aujourd’hui, nous changeons cette histoire. Ce portrait collectif de la communauté trans est une célébration et un acte de solidarité avec ceux qui ne jouissent pas des mêmes libertés que nous au Royaume-Uni. »