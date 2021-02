Après la récente domination de Manchester City et de Liverpool, la Premier League est la plus ouverte depuis des années.

Seulement 16 points séparent le 1er du 10e avec une moyenne de 16 matchs restants cette saison.

Et la course pour les quatre premiers est définie comme une vraie ferraille avec des joueurs comme Chelsea en 8e, West Ham en 5e et Leicester City en 3e tous impliqués.

Bien sûr, comme depuis 2018, les équipes qui terminent 1-4 en Premier League se qualifieront automatiquement pour la Ligue des champions.

Mais il y a une situation dans laquelle l’équipe qui termine quatrième cette saison pourrait en fait manquer.

Les règles de l’UEFA stipulent que seules cinq équipes au maximum d’un pays donné peuvent jouer dans la compétition d’élite européenne.

Jusqu’ici tout va bien. Mais il existe d’autres voies vers la Ligue des champions. Le gagner vous fait entrer, tout comme le triomphe en Ligue Europa.

Ce qui signifie que dans les rares cas où deux équipes de Premier League, qui terminent toutes deux en dehors du top quatre, remportent la Ligue des champions et la Ligue Europa puis la quatrième place devrait concéder sa place. Cette équipe entrerait en Ligue Europa.