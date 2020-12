Forcer les voyageurs aériens à la quarantaine n’est « pas recommandé » car ce n’est pas une « mesure de santé publique efficace », a déclaré mercredi l’agence de santé de l’UE.

Nouvelles directives du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et de l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (AESA), a souligné que « la prévalence du SRAS-CoV-2 chez les voyageurs est estimée probablement inférieure à la prévalence dans la population générale ou parmi les contacts de cas confirmés. «

Selon les directives, la prévalence du COVID-19 chez les voyageurs serait inférieure à 1%.

«Les preuves disponibles ne soutiennent pas la mise en quarantaine et le dépistage des voyageurs en tant que mesure de santé publique efficace qui réduira considérablement la transmission globale dans la population générale.

« Dans la situation épidémiologique actuelle, la mise en quarantaine ou le dépistage systématique des voyageurs aériens du SRAS-CoV-2 n’est pas recommandé », a-t-il ajouté.

Le rapport conjoint a fait valoir que les voyageurs ne devraient pas être traités «comme une population à haut risque» à moins d’avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qu’ils devraient donc être soumis aux mêmes règles que la population locale.

‘Abolir la quarantaine’

L’Airports Council International (ACI) Europe, une association de transport de l’industrie aéronautique, a accueilli favorablement le rapport et a exhorté les États membres « à abolir immédiatement les mesures de quarantaine et autres restrictions de voyage ».

Ils dit dans un communiqué que la quarantaine et les autres restrictions de voyage liées au COVID-19 ont conduit à « des limitations sans précédent à la liberté de circulation et à la libre prestation de services » – le trafic aérien européen de passagers plongé par 91 pour cent au deuxième trimestre de l’année par rapport à la même période en 2019.

L’organe a déclaré qu ‘ »une approche plus harmonisée et coordonnée » est nécessaire au niveau européen pour « accroître la clarté et la prévisibilité » pour les voyageurs et pour stimuler le secteur.

ACI Europe soutient plutôt les tests rapides.

«Une approche à l’échelle de l’UE est essentielle»

Les lignes directrices pour l’industrie aéronautique ont été publiées le jour même où la Commission européenne a dévoilé son Stratégie «Rester à l’abri du COVID-19 pendant l’hiver».

Bruxelles a souligné qu ‘ »une approche coordonnée à l’échelle de l’UE est essentielle » pour éviter une nouvelle recrudescence de la pandémie mortelle pendant la période des vacances.

Concernant la question des voyages, qui devrait augmenter dans toute la région à l’approche de Noël et du Nouvel An, la Commission a déclaré que les exigences de quarantaine « peuvent avoir lieu lorsque la situation épidémiologique dans la région d’origine est pire que la destination. « .

L’organe exécutif de l’UE réclame depuis des mois une approche harmonisée, mais les États membres ont, pour la plupart, mis en œuvre leurs propres restrictions de voyage pour les personnes venant de l’intérieur ou de l’extérieur du bloc.

En France, où les stations de ski ne pourront pas faire fonctionner les remontées mécaniques pendant la période des fêtes, le président Emmanuel Macron a prévenu que des «mesures restrictives et dissuasives» pour empêcher les gens de se rendre dans les pays voisins pour skier seraient imposées.

Le commentaire a été mal accueilli en Suisse et en Autriche qui permettent à leurs stations de ski de fonctionner pendant les vacances de fin d’année et avaient donc espéré accueillir des clients français.