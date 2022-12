La quarantaine des voyageurs prend fin alors que la Chine fait ses premiers pas hors de l’isolement du COVID-19

Les données de la plateforme de voyage Ctrip ont montré qu’une demi-heure après la nouvelle, les recherches de destinations transfrontalières populaires avaient été multipliées par 10. Macao, Hong Kong, le Japon, la Thaïlande et la Corée du Sud étaient les plus recherchés, a déclaré Ctrip. Les données d’une autre plate-forme, Qunar, ont montré que dans les 15 minutes suivant la nouvelle, les recherches de vols internationaux ont été multipliées par sept, avec la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud en tête de liste. Un couple portant un équipement de protection se tient devant un hôpital de Pékin. Pékin tente de relancer l’économie alors qu’il fait face à une vague de COVID-19 à part entière. Le crédit:PA La gestion chinoise du COVID sera également rétrogradée à la catégorie B moins stricte de la catégorie A actuelle de haut niveau à partir du 8 janvier, a indiqué l’autorité sanitaire, car elle est devenue moins virulente. Le changement signifie que les autorités ne seront plus obligées de mettre en quarantaine les patients et leurs contacts étroits et de verrouiller les régions.

Mais malgré toute l’excitation d’un retour progressif à un mode de vie pré-COVID, il y avait une pression croissante sur le système de santé chinois, les médecins affirmant que de nombreux hôpitaux sont débordés tandis que les travailleurs des salons funéraires signalent une augmentation de la demande pour leurs services. Chargement Les infirmières et les médecins ont été invités à travailler pendant que les travailleurs médicaux malades et retraités des communautés rurales étaient réembauchés pour aider, ont rapporté les médias d’État. Certaines villes ont du mal à s’approvisionner en médicaments anti-fièvre. « Il suffit de regarder les salons funéraires dans différentes villes. J’ai entendu dire que nous devions faire la queue pendant trois à cinq jours pour la crémation ici », s’est plaint une personne de la province orientale du Shandong sur les réseaux sociaux. Douleur à court terme

Alors que la deuxième économie mondiale devrait connaître un net rebond plus tard l’année prochaine, une fois l’onde de choc initiale des infections passée, elle sera malmenée dans les semaines et les mois à venir, car les travailleurs tomberont de plus en plus malades. De nombreux magasins à Shanghai, Pékin et ailleurs ont été contraints de fermer ces derniers jours, le personnel ne pouvant pas venir travailler, tandis que certaines usines ont déjà envoyé nombre de leurs travailleurs en congé pour les vacances du Nouvel An lunaire de fin janvier. Des navetteurs masqués traversent une passerelle entre deux stations de métro alors qu’ils se rendent au travail pendant l’heure de pointe du matin à Pékin, Le crédit:PA “La préoccupation d’une distorsion temporaire de la chaîne d’approvisionnement demeure car la main-d’œuvre est touchée par les infections”, ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note, ajoutant que leur suivi du trafic du métro dans 29 villes chinoises a montré que de nombreuses personnes restreignaient leurs mouvements à mesure que le virus se propage. . Les données de mardi ont montré que les bénéfices industriels avaient chuté de 3,6 % en janvier-novembre par rapport à l’année précédente, contre une baisse de 3 % pour janvier-octobre, reflétant le bilan des mesures antivirus mises en place le mois dernier, y compris dans les principales régions manufacturières.