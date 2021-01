La quarantaine de trois semaines à Hong Kong frustre les voyageurs

Mme Cunz était stupéfaite. Non seulement elle devrait payer une semaine supplémentaire de quarantaine, mais elle devrait également reporter sa date de début de travail d’une semaine, ce qui signifie également une perte de salaire.

HONG KONG – Avant d’embarquer sur son vol pour Hong Kong pour un nouvel emploi le mois dernier, Tanja Cunz s’est assurée qu’elle répondait à toutes les exigences d’entrée strictes du gouvernement. Mme Cunz, une conservatrice de musée suisse âgée de 34 ans, a subi un test de coronavirus, a payé deux semaines de quarantaine dans un hôtel désigné par le gouvernement et s’est endurcie pendant un demi-mois sans air frais.

Les voyageurs riches et pauvres, les hôtels et les compagnies aériennes se sont efforcés de s’adapter depuis que Hong Kong a brusquement introduit sa politique de quarantaine de trois semaines. À une époque où les voyages à travers le monde ont été perturbés de multiples façons, la politique de Hong Kong se distingue par sa longueur et la confusion qu’elle a suscitée.

Certains voyageurs qui avaient déjà réservé des créneaux hôteliers de deux semaines ont déclaré qu’ils avaient essayé d’obtenir une prolongation, seulement pour faire annuler la totalité de la réservation. D’autres ont essayé d’annuler leurs voyages, puis ont découvert que leurs réservations d’hôtel ne pouvaient être remboursées.

Certaines employées de maison, les femmes largement à faible revenu des Philippines et d’Indonésie qui représentent environ 5 pour cent de la population de Hong Kong, peuvent être sans travail indéfiniment parce que leurs employeurs ne veulent pas payer pour un séjour de 21 nuits.