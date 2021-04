La quarantaine COVID pourrait être réduite de dix jours à cinq seulement si des tests de flux latéral quotidiens sont utilisés, a déclaré Sage.

Dans le cadre d’un nouveau programme suggéré par des scientifiques du gouvernement, les tests pourraient aider les personnes qui sont entrées en contact étroit avec des personnes atteintes de Covid à limiter la durée de leur mise en quarantaine.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Les plans de Sage pour une libération anticipée pourraient être « aussi efficaces » que le système actuel Crédits: Getty

Si les projets se concrétisent, ils devront obtenir un résultat négatif consécutivement pour être publiés tôt, les journaux notant que cela pourrait être « aussi efficace » que le système actuel.

Pour le moment, les directives gouvernementales exigent que toute personne qui a été en contact étroit avec un cas de Covid – entre deux mètres et deux jours avant le test positif – soit isolée à la maison pendant 10 jours.

Ils ne peuvent pas quitter l’isolement s’ils sont testés négatifs pour Covid avant la fin des 10 jours et doivent obtenir un écouvillon qui ne contient pas le virus pour être relâché dans la société.

Selon une source importante de Sage, le régime de test était « plausible » mais affirmait que ce n’était pas quelque chose que le gouvernement étudiait actuellement.

Ils ont ajouté que l’étude faisait de grandes hypothèses, à savoir que les gens seraient moins susceptibles de violer les règles d’isolement si on leur offrait l’option de test de cinq jours.

Qu’est-ce qu’un test d’écoulement latéral Covid et quelle est la précision des résultats? Les tests de flux latéral Covid sont capables de renvoyer des résultats en seulement 30 minutes et peuvent être effectués dans le confort de votre foyer. Il utilise un prélèvement du nez ou de la gorge d’un patient pour déterminer rapidement s’il est infecté par un coronavirus. Ils sont utilisés pour vérifier si les personnes ont le virus mais ne présentent pas de symptômes. On espère qu’en identifiant ces personnes et en leur demandant de s’isoler à la maison si elles sont testées positives, le virus cessera de se propager aussi rapidement. Environ une personne sur trois atteinte de coronavirus ne présente pas de symptômes, ce qui signifie qu’elle pourrait propager le virus sans le savoir. Les tests d’écoulement latéral n’ont pas besoin d’être envoyés au laboratoire – comme les tests PCR utilisés par le NHS pour ceux qui présentent des symptômes – ce qui les rend idéaux pour des résultats «sur place». Les tests d’écoulement latéral ne sont pas aussi fiables que les tests PCR utilisés par le NHS. Le ministère de la Santé dit que parce que les tests ont été rigoureusement évalués par des scientifiques, cela signifie qu’ils sont « précis, fiables et identifient avec succès ceux avec Covid-19 qui ne présentent pas de symptômes ». Mais les tests n’ont pas été conçus pour rechercher Covid chez les personnes sans symptômes, mais pour les personnes qui en présentaient des symptômes et cela signifie que les résultats ne sont pas corrects à 100%. Le site Web du gouvernement indique que « lorsqu’une personne a de faibles niveaux de virus dans son système, les tests de flux latéral sont moins sensibles que certains des autres tests que nous utilisons, tels que les tests PCR ». Obtenir un résultat négatif ne signifie pas qu’une personne n’est pas infectée par Covid-19 – donc même avec un résultat négatif, les gens doivent toujours suivre les conseils de distanciation sociale. Le test NHS Covid gratuit est toujours disponible pour les personnes qui présentent des signes du virus – comme une toux, une température élevée ou une perte de goût et d’odeur.

Et ils ont averti que les gens pourraient en fait être moins enclins à recevoir un écouvillon, qui est souvent inconfortable, tous les jours.

Le groupe dérivé de Sage, SPI-MO, a modélisé si des tests quotidiens pendant cinq jours pouvaient être une alternative viable au régime de quarantaine actuel.

Ils ont dit que le programme pourrait être « plus efficace » pour réduire la propagation du virus car il pourrait détecter les cas plus tôt et les amener à s’auto-isoler.

Cela permettrait également de détecter des infections asymptomatiques – qui ne déclenchent aucun symptôme – qui représentent au moins un tiers des cas selon les estimations officielles.

Leur article a déclaré: « En supposant un délai de trois jours pour la notification des contacts et l’envoi des kits de test, cinq jours de tests séquentiels peuvent correspondre à l’efficacité de la quarantaine de 10 jours pour le même niveau d’adhérence à chacun.

«Si l’observance était meilleure en utilisant des tests de contact quotidiens que la quarantaine, alors plus de transmission peut être évitée.

Il a ajouté: «Il y a peu d’avantages à des jours supplémentaires de tests séquentiels au-delà d’un certain point.

Les documents ne mentionnent pas si ce système peut également être utilisé pour ceux qui reviennent de pays étrangers.

Les ministres ont réduit la période d’auto-isolement de deux semaines à 10 jours en décembre, au milieu des avertissements, la période était trop longue et de nombreuses personnes ne suivaient pas l’ordre.