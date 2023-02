La qualité des biens de consommation se dégrade-t-elle ?

Vous l’avez peut-être remarqué : au cours des 10 dernières années, tout ce que nous achetons, des vêtements à la technologie, s’est un peu dégradé. Les chandails sont plus susceptibles de se déchirer. Les téléphones sont plus susceptibles de se casser. Les grille-pain et les téléviseurs intelligents brûlent et meurent après seulement quelques années. Il peut sembler que les produits de consommation ne sont plus conçus pour durer. Que se passe-t-il?

Malheureusement (et heureusement !), une partie du problème, c’est nous. Pendant des décennies, nous avons été conditionnés à acheter, acheter, acheter, et aujourd’hui, il est normal que de nombreux consommateurs achètent de nouveaux vêtements au moins une fois par mois. Afin de suivre le rythme, de nombreuses entreprises doivent donner la priorité à la réalisation des choses de la manière la plus rapide et la moins coûteuse possible. Pour ce faire, ils ont rogné sur les matériaux et la main-d’œuvre. À son tour, la qualité en souffre, ce qui laisse aux consommateurs beaucoup de choses merdiques.

L’histoire avec la technologie est un peu différente. Et la plus grande différence est que même si personne dans la mode ne dit que vous n’êtes pas autorisé à coudre un nouveau bouton sur une chemise, de nombreuses entreprises technologiques ont en fait rendu impossible la réparation des produits.

La bonne nouvelle est que les consommateurs ont un contrôle surprenant sur cette situation. Regardez la vidéo pour en apprendre plus.

