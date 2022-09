La qualité de l’air s’est grandement améliorée dans la plupart des régions de la Colombie-Britannique depuis que la fumée a recouvert la province le week-end dernier, mais les incendies de forêt continuent de brûler et le ciel brumeux demeure.

Environnement Canada a d’abord émis des avis sur la qualité de l’air pour le tiers sud de la province, la région nord-est et l’est de l’île de Vancouver samedi (10 septembre). Ensuite, l’indice de santé de l’agence météorologique a jugé plusieurs parties de la Colombie-Britannique à risque élevé ou très élevé, sur la base des niveaux de particules fines dans l’air.

En date de jeudi matin, toutes les régions sont considérées comme étant à faible risque, selon Environnement Canada. Cela devrait augmenter à un risque modéré tout au long de la journée, avant de revenir à un risque faible vendredi.

Pourtant, Environnement Canada maintient ses avis sur la qualité de l’air et affirme que le déplacement de la fumée pourrait rapidement changer les conditions dans n’importe quelle région. S’il y a de la fumée, l’agence météorologique indique que le risque pour la santé est élevé. Cela pourrait se produire autour de Castlegar, du centre et du sud de l’Okanagan, de Cranbrook, de Sparwood, de l’est de la vallée du Fraser et de Fort St. John jeudi.

Les principaux incendies à l’origine des conditions brumeuses continuent d’être l’incendie de Battleship Mountain près de Hudson’s Hope, l’incendie de Flood Falls Trail près de Hope et l’incendie de Heather Lake à Manning Park. Ceux de l’État de Washington et de l’Oregon ont également contribué.

Le brasier de Battleship Mountain est le plus important de la Colombie-Britannique avec 29 614 hectares. Il n’a cessé de croître depuis qu’un coup de foudre l’a déclenché le 30 août. Depuis lors, des ordres d’évacuation ont été émis pour des centaines de propriétés dans la communauté de Hudson’s Hope et les zones du district régional de Peace River environnant.

Juste au sud-ouest de Hope, le sentier Flood Falls brûle depuis le 8 septembre. On pense qu’il est d’origine humaine et qu’il a atteint 545 hectares. Des évacuations ont été ordonnées pour une douzaine de propriétés au cours du week-end, mais ont été annulées mardi (13 septembre). Le temps plus frais et les prévisions de pluie améliorent les conditions là-bas.

Un peu plus au sud-est, environ 6 000 hectares du feu de forêt du lac Heather brûlent à Manning Park. 4 900 autres hectares brûlent du côté américain de la frontière. L’incendie multi-pays a éclaté le 21 août et a depuis déclenché une alerte d’évacuation pour le parc provincial. Semblable à Flood Falls Trail, un temps plus frais devrait aider les pompiers.

En Colombie-Britannique, il y a 188 feux de forêt qui brûlent activement, dont 61 sont considérés comme hors de contrôle. Au total cette saison, il y a eu 1 522 incendies de forêt, qui ont collectivement brûlé 105 051 hectares de terrain.

