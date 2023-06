La qualité de l’air à New York pourrait s’améliorer vendredi alors que les incendies de forêt au Canada font rage

NEW YORK, ÉTATS-UNIS – 7 JUIN : Les gens portent des masques faciaux le 7 juin 2023 en raison de la mauvaise qualité de l’air apportée par la fumée des incendies de forêt au Canada. Les autorités exhortent les gens à porter des masques, toutes les activités de plein air pour les écoliers ont été annulées ainsi que le match de baseball régulier au stade Yankee entre les Yankees et les White Sox. De nombreuses activités dans les parcs de la ville ont également été annulées. Cependant, certaines personnes continuent à faire du vélo et les livreurs n’ont d’autre choix que de continuer à faire du vélo pour gagner de l’argent. (Photo de Lev Radin/Agence Anadolu via Getty Images)

Des niveaux dangereux de qualité de l’air continuent de frapper certaines parties de l’est des États-Unis jeudi après-midi alors que la fumée s’échappe des incendies de forêt au Canada, avec de grandes régions métropolitaines comme Boston, Philadelphie, Washington, DC et New York, prêtes à subir une pollution atmosphérique dangereuse tout au long de la journée.

Les conditions brumeuses ont causé des milliers de vols retardés et des reports de matchs de la Ligue majeure de baseball, et ont incité certaines personnes à se cacher à l’intérieur et à enfiler des masques de l’ère pandémique à l’extérieur.

Des alertes sur la qualité de l’air sont en vigueur dans le nord-est et le Midwest et pourraient se poursuivre jusqu’à vendredi, lorsque la fumée des incendies de forêt devrait se dissiper. La fumée devrait pousser vers le sud hors du Canada jeudi et se déplacer vers l’ouest dans la vallée de la rivière Ohio vendredi, selon le service météorologique national.

La ville de New York continue d’avoir la pire pollution de l’air au monde jeudi après-midi. Cependant, les modèles de fumée n’indiquent pas actuellement un autre grand panache au-dessus de la ville et une meilleure qualité de l’air est attendue vendredi, selon le maire Eric Adams. Les régions de Washington et de Baltimore ont également été frappées par la pire qualité de l’air depuis des années.