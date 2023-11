La qualité de l’air à Delhi atteint des niveaux extrêmement dangereux

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Les incendies saisonniers et une multitude de polluants atmosphériques obscurcissent le ciel dans le nord de l’Inde, enregistrant une qualité de l’air « très malsaine » à New Delhi et provoquant la fermeture des écoles. Les avis recommandent aux résidents d’éviter de passer du temps à l’extérieur dans la ville, qui a connu un smog toxique depuis début novembre environ. “La fumée s’est répandue partout dans le golfe du Bengale”, a déclaré Hiren Jethva, chercheur en aérosols à la Morgan State University et à la NASA. Jusqu’à présent, l’activité des incendies est à la traîne par rapport aux autres années, mais il a déclaré que « ce nombre d’incendies est encore suffisant pour créer un problème de qualité de l’air à proximité de la région en feu ».

L’épais panache de fumée, répandu dans le nord de l’Inde, était visible sur les images satellite de la NASA.

L’indice de qualité de l’air à New Delhi pour les PM2,5 – un polluant particulièrement dangereux connu sous le nom de particules 2,5 – a atteint jeudi 285 ou « très malsain », ce qui est le deuxième niveau le plus grave, selon les données de l’ambassade américaine. Ces minuscules polluants, qui s’étendent sur un trentième de la largeur d’un cheveu humain, peuvent pénétrer dans nos poumons et notre sang et provoquer des maladies cardiaques ou un cancer du poumon.

Cette baisse de la qualité de l’air, en particulier autour de New Delhi, se produit chaque année dans les mois précédant l’hiver. Chaque mois de novembre, les agriculteurs du nord-ouest de l’Inde brûlent l’excédent de paille de paddy après la récolte du riz afin de défricher la terre pour la prochaine récolte – une pratique connue sous le nom de brûlage du chaume. La fumée se propage dans toute la région, y compris dans la plus grande ville du pays, New Delhi, qui abrite près de 35 millions d’habitants.

Le niveau de pollution par la fumée est dû « aux incendies de fermes dans le nord-ouest, en particulier dans deux États du Pendjab et de l’Haryana », a déclaré Jethva, même s’il a déclaré que l’activité des incendies dans l’Haryana était moindre cette année. “Cela arrive chaque année.”

Les incendies de cultures s’ajoutent à un mélange d’autres sources de pollution dangereuses dans la région, notamment les véhicules, les activités industrielles et les incendies liés au chauffage et à la cuisine. La poussière provenant du désert du Thar, à l’ouest, peut également polluer le ciel.

Compte tenu des niveaux de pollution, les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires ainsi que les personnes âgées et les enfants devraient éviter les activités de plein air. La qualité de l’air s’est détériorée depuis début novembre.

La qualité dangereuse de l’air a forcé la fermeture d’écoles dans la région et Au Pakistan, qui a également connu une pollution atmosphérique élevée. Les gouvernements locaux ont fermé les écoles et prolongé les prochaines vacances d’hiver, tandis que certains ont opté pour apprentissage virtuel.

Cette année, le pic de la saison des brûlages semble se produire plus tard, a déclaré Jethva. Le brûlage des chaumes a généralement lieu au cours de la dernière semaine d’octobre et de la première semaine de novembre, mais les données satellite de la NASA ont montré que l’activité des incendies était inhabituellement calme fin octobre. Une des raisons pourrait être les pluies de mousson arrivé plus tardles agriculteurs ont donc repoussé leur récolte de riz et, par conséquent, leur saison de brûlage.

Jethva s’attend à ce que la saison des incendies dure encore environ une semaine, mais ce retard pourrait causer encore plus de problèmes à l’approche de la fête hindoue de Diwali, célébrée avec des feux d’artifice. La pollution de l’air causée par les incendies de cultures et les feux d’artifice de célébration pourrait perdurer ou encore détériorer la qualité de l’air. Jethva a déclaré que la saison des incendies et Diwali s’alignaient en 2016, qui se classe désormais comme la pire saison des incendies au cours des deux dernières décennies, selon les données satellite.

“Si nous n’avons pas encore vu le pic de combustion de biomasse, alors peut-être qu’il atteindra son maximum dans les deux ou trois prochains jours”, a déclaré Jethva. “Si cela coïncide avec les feux d’artifice de Diwali, cela constituera un énorme problème pour les grandes villes.”

Les autorités de New Delhi tentent de trouver des moyens d’atténuer la mauvaise qualité de l’air. Après Diwali, les autorités locales mettront en place la règle des véhicules « impairs-pairs », selon laquelle seuls certains véhicules seront autorisés à circuler sur la route certains jours, afin de réduire la pollution provenant des tuyaux d’échappement.

Les scientifiques tenteront également d’éliminer une partie de la pollution de la ville en provoquer de la pluie, a rapporté Reuters. Vers le 20 novembre, les scientifiques qui dirigent l’essai de l’Institut indien de technologie de Kanpur pulvériseront des sels sur les nuages ​​pour déclencher de fortes pluies. L’ensemencement des nuages ​​a fait l’objet de scepticisme et de critiques, mais cette technologie a été utilisée partout dans le monde, depuis l’ouest des États-Unis jusqu’aux Jeux olympiques de Pékin.