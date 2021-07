La qualification pour la Ryder Cup en l’état : qui est en lice pour faire partie de la Team Europe en septembre ? | Actualités golfiques

Jon Rahm et Rory McIlroy devraient tous deux faire partie de l’équipe d’Europe à la Ryder Cup en septembre

Le temps presse pour que les joueurs se frayent un chemin dans l’équipe Ryder Cup de l’équipe européenne, mais comment se présente l’équipe de Padraig Harrington avec un peu plus de deux mois de qualifications restantes ?

Un peloton de stars s’est réuni au Renaissance Club cette semaine pour l’abrdn Scottish Open, le premier événement des Rolex Series depuis que les points ont doublé grâce à la nouvelle progression de la pondération, où les joueurs auront une grande opportunité de renforcer leurs espoirs de figurer pour l’équipe d’Europe à Détroit de sifflement.

La campagne de qualification européenne s’est déroulée du championnat BMW PGA en septembre 2019 à la fermeture forcée du golf par le coronavirus à la mi-mars 2020, tous les classements étant gelés jusqu’à la reprise du processus au début de l’année.

Thomas Bjorn a guidé Team Europe vers une victoire de 17,5-10,5 au Golf National en 2018

Tous les points Race to Dubai et Official World Golf Ranking gagnés entre le 1er janvier et le 9 mai ont été multipliés par 1,5, avec le double de points désormais offerts dans les événements jusqu’à la fin du BMW PGA Championship en septembre.

Jon Rahm fait la une du peloton en Écosse et est déjà un lock-in pour une deuxième apparition à la Ryder Cup, après avoir remporté un premier titre majeur à l’US Open le mois dernier, le n ° 1 mondial détenant une avance considérable au sommet des championnats européens et mondiaux. listes de points.

Jon Rahm a réussi un birdie sur ses deux derniers trous pour s’assurer une victoire en un coup à Torrey Pines

L’Espagnol avait déjà obtenu de nombreux points plus tôt dans la campagne de qualification après avoir terminé deuxième au Championnat BMW PGA 2019 en terminant sa saison avec des victoires consécutives en route vers la victoire de Race to Dubai.

Tommy Fleetwood occupe la deuxième place dans la liste des points européens et a étendu son coussin sur le challenger le plus proche Tyrrell Hatton avec une place parmi les 20 premières au Dubai Duty Free Irish Open de la semaine dernière, le résultat le hissant également au-dessus Matt Fitzpatrick en huitième place sur la liste des points mondiaux.

Le trio anglais est tous en action en Écosse cette semaine aux côtés du pilier de la Ryder Cup Lee Westwood, tandis que Rory McIlroy – Le challenger le plus proche de Rahm sur la liste des points mondiaux et quatrième au classement européen – figure également alors qu’il cherche à rebondir après une 59e place à égalité à Mount Juliet et à revenir en forme avant l’Open.

Victor Hovland et Paul Casey, actuellement cinquième et sixième sur la liste des points mondiaux, ne sont pas dans le peloton écossais, alors que Victor Perez – qui détient la neuvième et dernière place automatique dans l’état actuel des choses – est en action alors qu’il cherche à s’appuyer sur sa 14e place à égalité l’an dernier lors du même événement.

Le pack de chasse

Shane Lowry, prenant une semaine de congé avant sa défense tant attendue de l’Open, occupe actuellement le 10e rang mondial des points après avoir réduit l’écart sur Perez avec une 23e place à égalité en Irlande la semaine dernière.

Shane Lowry deviendra-t-il un vainqueur consécutif de l’Open ce mois-ci ?

Guido Migliozzi et Bernd Wiesberger sont les deux suivants au classement sur les deux listes et sont en lice pour une première apparition à la Ryder Cup, tandis que l’Ecosse Robert MacIntyre, ancien champion des Masters Danny Willett et vainqueur du Betfred British Masters Richard Bland sont tous dans le top 15 de la liste des points européens.

Plusieurs équipes européennes de la Ryder Cup 2018 ont du travail à faire pour grimper dans la liste des points mondiaux et assurer un retour à la Ryder Cup cette fois-ci, avec Ian Poulter (17e), Henrik Stenson (28e) et Francesco Molinari (36e) tous en action en Ecosse et qui ont besoin d’un gros été.

Justin Rose (13e) et meilleur buteur d’Europe, Sergio Garcia (14e), tous deux sont absents de l’événement de cette semaine avant de participer à la dernière majeure masculine de l’année au Royal St George’s, tandis que Alex Noren prend également une semaine de congé après avoir grimpé à la 22e place de la liste des points mondiaux avec une quatrième égalité au Rocket Mortgage Classic.

Les quatre meilleurs joueurs de la liste des points européens et les cinq prochains de la liste des points du monde après le championnat BMW PGA se qualifieront automatiquement pour Team Europe, Harrington annonçant ensuite trois choix de capitaine la semaine suivante.

