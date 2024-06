La qualification pour la Coupe du monde de Manchester United et de Man City Club expliquée alors que le Real Madrid fait demi-tour

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA devrait connaître une expansion significative l’année prochaine, avec 32 équipes participant à une nouvelle compétition grandiose. La première édition du plus grand tournoi de clubs de la FIFA aura lieu aux États-Unis.

Le tournoi réunira des clubs de chacune des six confédérations internationales – AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC et UEFA. Auparavant, seules sept équipes étaient impliquées, une de chaque confédération, plus une équipe supplémentaire de la confédération hôte.









Cependant, la FIFA a annoncé un élargissement majeur du tournoi pour l’année prochaine, avec 32 équipes s’affrontant dans un tournoi de pré-saison prévu en juin et juillet, dont Manchester City.

Mais quels sont les critères de qualification, et Manchester United pourrait-il les rejoindre ? HOMMES Sport jette un oeil à ce que tout cela signifie…

Combien d’équipes de l’UEFA y participent ?

L’UEFA enverra 12 représentants à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025. Ces 12 comprendront les vainqueurs des quatre dernières finales de la Ligue des champions – le Real Madrid, Manchester City et Chelsea – ainsi que les équipes les mieux classées des quatre dernières années.

Le Real Madrid ayant remporté le titre à deux reprises au cours des quatre dernières saisons, un autre club se qualifiera via le système de classement.

Comment fonctionne le système de classement ?

Ceci se base également sur les quatre dernières saisons en Ligue des champions. Les équipes accumulent des points en fonction de leurs performances lors de chacune des quatre dernières éditions de la compétition.

Les points sont attribués comme suit :

4 points pour la qualification pour la phase de groupes.

2 points pour une victoire.

1 point pour un match nul.

5 points pour accéder aux huitièmes de finale.

1 point pour passer à chaque étape suivante de la compétition.

Qui d’autre s’est déjà qualifié ?

Le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund, l’Inter Milan, Porto, l’Atletico Madrid, Benfica, la Juventus et le RB Salzbourg ont tous assuré leur place pour le tournoi 2025, sur la base de leurs performances en Ligue des champions au cours des quatre dernières saisons.

D’autres équipes peuvent-elles encore se qualifier ?





Il est intéressant de noter que le Real Madrid a fait beaucoup de bruit lorsque sa participation à la compétition de l’année prochaine a été remise en question. Le manager Carlo Ancelotti avait laissé entendre que les vainqueurs de la Ligue des Champions rejetteraient l’invitation, citant des opportunités plus lucratives de jouer ailleurs, suscitant l’enthousiasme qu’une équipe de Premier League comme Manchester United ou Arsenal pourrait prendre leur place.

Cependant, il fut bientôt confirmé que le Real Madrid serait bel et bien en compétition. Et même si ce n’était pas le cas, l’UEFA n’autorise que deux clubs de chaque pays à participer. Alors que Man City et Chelsea ont remporté un titre en Ligue des champions au cours des quatre dernières années, les places anglaises sont déjà occupées.

Barcelone, classé 12e, aurait probablement remplacé le Real Madrid dans le tournoi, car il s’agirait d’une équipe espagnole remplaçant une autre équipe espagnole.