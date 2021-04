La qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo est «définitivement» dans l’esprit de Shubhankar Sharma alors que l’as golfeur indien reprend sa campagne sur le circuit européen à l’Open de golf autrichien de cette semaine près de Vienne.

Le joueur basé à Chandigarh, classé 101e sur l’European Tour Race to Dubai, est conscient que jouer sur l’European Tour pendant cinq semaines au trot lui donne une excellente occasion de se remettre en compte pour les Jeux de Tokyo.

«Les Jeux olympiques sont définitivement dans mon esprit car ce serait un honneur de représenter l’Inde à l’un des plus grands événements sportifs.

« Je sais que quelques bonnes semaines en Europe me ramèneraient en lice pour une place olympique, mais je ne pense pas trop loin pour le moment et je suis juste concentré sur le travail à accomplir », a déclaré Shubhankar.

Il vient de passer une pause rafraîchissante de deux semaines chez lui en Inde, où il a passé des vacances dans un domaine de thé pittoresque à Palampur dans l’Himachal Pradesh, avec son ami et collègue professionnel Khalin Joshi.

Shubhankar, double vainqueur de l’European Tour, même s’il n’était pas à son meilleur au cours des derniers mois, a montré une certaine étincelle au début de l’année avec trois top 30 sur ses six départs sur l’European Tour. Il comprend une meilleure finition de 22e à égalité à la Dubai Desert Classic.

«Cela a été une année moyenne pour moi jusqu’à présent, mais je regarde les points positifs. Je joue beaucoup mieux que les résultats ne le suggèrent, je suis dans un bon état d’esprit et en bonne condition physique pour le moment », a déclaré Sharma, 24 ans, championne de l’Ordre du mérite de l’Asian Tour 2018.

Le trio indien de Shubhankar, SSP Chawrasia et Ajeetesh Sandhu sera en compétition en Autriche cette semaine. Soit dit en passant, Jeev Milkha Singh est le champion 2008 de l’Open de golf d’Autriche.

Shubhankar est actuellement classé 380 dans le monde.

«L’un de mes objectifs cette année est de terminer haut sur la Race to Dubai. Ce sera tout un défi car toutes les épreuves des six prochains mois se joueront dans les conditions européennes difficiles avec le vent et la météo en jeu.

« Je joue ici au Diamond Country Club en Autriche pour la première fois et le vent et le gel seront un gros test cette semaine », a ajouté Shubhankar, alors que l’European Tour se déplace maintenant sur le sol européen après avoir organisé ses six premiers événements de l’année au Moyen-Orient et en Afrique.

