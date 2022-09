La qualification éducative de CES téléviseurs analphabètes vous laissera choqué

Examen public du film Chup : Le film Chup est une histoire de tueur en série. Les acteurs principaux du film sont Dulquer Salmaan, Sunny Deol, Shreya Dhanwanthary et bien d’autres. Dulquer Salmaan a joué le rôle d’un fleuriste et Shreya Dhanwanthary a joué le rôle d’un jeune journaliste. Ils sont tous les deux attirés l’un par l’autre. Ce film a été transformé en un thriller policier psychologique, ce qui rend les fans super excités. Le film Chup est sorti aujourd’hui, le 23 septembre. Nous sommes ici pour vous parler de la critique du film donnée par le public. Dans cette vidéo, regardons la critique publique et décidons si le film est un succès ou un flop. Regarder la vidéo.