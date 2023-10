La qualification de l’Écosse pour l’Euro 2024 est CONFIRMÉE alors que la Norvège perd contre l’Espagne

L’Écosse s’est officiellement qualifiée pour l’Euro 2024 grâce à la défaite 1-0 de la Norvège à domicile contre l’Espagne.

Un but décousu de la star barcelonaise Gavi était tout ce qui séparait les deux équipes lors d’une soirée où la Norvège devait gagner pour conserver l’espoir de se qualifier automatiquement pour le tournoi de l’été prochain en Allemagne.

4 La frappe du pied gauche de Gavi a été célébrée en Espagne et dans toute l’Écosse Crédit : Getty

4 L’Écosse a été merveilleuse lors de cette campagne de qualification Crédit : Getty

Mais Erling Haaland et Martin Odegaard devront chercher des voies alternatives pour le tournoi car l’Écosse et l’Espagne ont six points d’avance sur eux dans le groupe A, la Norvège n’ayant plus qu’un seul qualifié.

C’est un résultat attendu pour l’Espagne, triple championne d’Europe, qui entre dans le tournoi comme l’un de ses grands frappeurs.

Cependant, ce n’est que la quatrième fois que l’Écosse atteint la finale du Championnat d’Europe, après avoir déjà participé aux tournois de 1992, 1996 et 2020 (2021).

L’équipe de Steve Clarke a été sensationnelle lors de sa campagne de qualification, remportant cinq de ses six matches et battant l’Espagne et la Norvège.

4 La fête écossaise peut officiellement commencer Crédit : Getty

4 Ce n’est pas une mince affaire de finir devant une équipe qui compte cet homme dans son équipe. Crédit : Getty

Leur seule défaite, survenue en début de semaine, s’est jusqu’à présent produite dans des circonstances controversées.

Toute injustice ressentie par l’Écosse suite au refus du superbe but de Scott McTominay contre l’Espagne jeudi a désormais été éteinte par une célébration parmi les joueurs, le personnel et les supporters.

L’Écosse termine sa campagne par un déplacement en Géorgie le 16 novembre avant de recevoir les Norvégiens trois jours plus tard. Ils affronteront également la France en amical lundi soir.

