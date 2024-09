La pyramide romaine de Ljubljana – Pleine de jeunes

Ce qui était autrefois un mur romain, large de 2,4 mètres et haut de 6 à 8 mètres, a été rénové il y a moins d’un siècle par l’architecte Joze Plecnikqui savait combien la nature était importante. Il a conçu un parc à l’intérieur des murs et a construit une pyramide de pierre au-dessus de la porte en utilisant de vieilles pierres romaines du quartier.



En raison de sa structure en pierre, les grimpeurs libres passent des heures ici, accrochés au mur, essayant d’apprendre les prises. Au sommet du mur, vous pouvez vous détendre, boire une bière ou simplement regarder les grimpeurs torse nu entraîner leurs muscles. La vue est encore meilleure depuis la pyramide, alors n’hésitez pas à l’escalader. Faites juste attention à ne pas tomber ! Vous pouvez également essayer de jouer du didgeridoo sous les arcades de la porte, l’acoustique est bonne.



Pour des raisons évidentes, ne vous attendez pas à voir des grimpeurs torse nu pendant l’hiver, mais l’endroit offre de l’air frais et une agréable tranquillité pendant ces mois froids.