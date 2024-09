La PWHL dévoile les noms et les logos des 6 franchises avant la deuxième saison

Ils ne sont plus des anonymes.

Au cours d’un processus qui a duré près d’un an, la Ligue professionnelle de hockey féminin a dévoilé lundi les surnoms et les logos de chacune de ses six franchises qui entament leur deuxième saison.

Il y aura Victoire à Montréal, une Charge à Ottawa et le maniement des Sceptres à Toronto. Pour les équipes au sud de la frontière, il y aura une Fleet qui naviguera vers Boston, une Frost qui s’installera au Minnesota et des Sirènes à New York.

Le nom Victoire rend hommage au domicile franco-canadien de l’équipe, avec le logo comportant un « M » bleu pour Montréal et une fleur de lys, symbole national du Québec.

Les dirigeants de la Ligue ont déclaré avoir volontairement décidé de conserver le nom en français, sans traduction en anglais.

« J’aime beaucoup le logo, j’aime beaucoup le nom », a déclaré la capitaine de Victoire, Marie-Philip Poulin, ajoutant qu’elle avait découvert le nom dimanche soir. « Quand vous viendrez à la patinoire, il sera sur le jumbotron. Il sera partout. Il sera sur des t-shirts, des chandails.

« C’est une journée passionnante aujourd’hui d’avoir six nouveaux noms, six nouveaux logos. »

Les noms et logos tant attendus arrivent après des contraintes de temps – la ligue a été fondée fin juin 2023 et a commencé à jouer le 1er janvier – ce qui a conduit la PWHL à passer sa saison inaugurale à faire référence à chaque équipe avec un préfixe PWHL, comme PWHL Minnesota, qui a remporté le premier championnat de la Coupe Walter en mai.

« Nous avons clairement compris dès le départ que les fans voulaient des surnoms et des logos traditionnels », a déclaré Kanan Bhatt-Shah, vice-présidente de la marque et du marketing de la PWHL, qui a dirigé le processus de dénomination. « Nous voulions déplacer des montagnes et faire tout ce qu’il fallait pour leur donner cela et des noms et des logos qui évoquent leurs communautés. »

REGARDER | « Nous voulions que les noms soient audacieux, forts et confiants », explique Hefford, directrice générale de la PWHL :

La PWHL dévoile les noms et les logos des 6 équipes inaugurales La Ligue professionnelle de hockey féminin a dévoilé les surnoms et les logos de chacune des six franchises qui entament leur deuxième saison, dont les équipes canadiennes les Sceptres de Toronto, la Victoire de Montréal et le Charge d’Ottawa.

En mai dernier, les dirigeants de la ligue Amy Scheer et Kanan Bhatt-Shaw ont officiellement approuvé les résultats, respectant ainsi le délai de 10 mois pour que les noms et les logos soient livrés aux fournisseurs de la PWHL afin qu’ils soient imprimés à temps pour la saison 2, qui devrait débuter début décembre. La saison régulière passera de 24 à 30 matchs.

« C’est un défi de taille, c’est sûr, mais c’est un travail d’amour absolu », a déclaré Scheer, le vice-président des opérations commerciales de la ligue, à l’Associated Press. « Je pense que quiconque a travaillé dans le domaine du sport ou est un spécialiste du marketing ou de la marque verrait cela comme une opportunité unique dans sa vie. »

Des centaines de noms possibles

Ne leur demandez simplement pas de choisir un favori.

« J’aime tous mes enfants de la même manière », a déclaré Scheer en riant.

« Je vais faire écho à cela », a ajouté Bhatt-Shaw, vice-présidente de la marque et du marketing. « Dans la vraie vie, je n’ai qu’un seul enfant, et c’est vraiment agréable d’en avoir sept maintenant. »

Qualifiant le processus à la fois de stressant et de gratifiant, les deux hommes ont été chargés de filtrer des centaines de noms possibles – dont beaucoup ont été éliminés parce que la PWHL n’a pas pu obtenir les droits des deux côtés de la frontière – de concevoir les logos et de trouver la solution idéale pour capturer l’esprit de chaque marché.

Un autre avertissement était de conserver les schémas de couleurs de chaque équipe de la première année pour assurer la continuité afin que les fans qui avaient acheté des produits précédents ne semblent pas déplacés.

Quant aux surnoms, Scheer et Bhatt-Shaw pensent qu’ils parlent d’eux-mêmes.

La flotte représente la tradition maritime de Boston, avec un logo représentant un « B » penché vers l’avant en forme d’ancre.

Selon la PWHL, le Minnesota Frost « incarne l’amour profond de l’État du hockey pour la glace », avec le logo « F » comportant des pointes acérées ressemblant à des glaçons.

Les sirènes sont une ode aux images et aux sons vibrants de New York, et font allusion au klaxon de but, tandis que le logo présente le design angulaire des lettres « NY » pour représenter l’horizon de la Grosse Pomme.

L’Ottawa Charge reflète la devise de la capitale canadienne, « Advance — Ottawa — En Avant », avec un logo comportant une grande lettre « O » inachevée, qui ressemble également à la lettre « C ».

Selon la PWHL, les sceptres « incarnent l’histoire royale et la présence imposante de Toronto » et reflètent le fait que la capitale de l’Ontario est également connue sous le nom de « Queen City ». Le logo présente un grand sceptre avec les lettres « T » et « S » incorporées dans le manche.

« C’est une journée super excitante, non seulement pour les joueuses, de pouvoir enfin dire que nous jouons pour les Sceptres. C’est beaucoup plus facile à dire que « PWHL Toronto », a déclaré la capitaine de Toronto, Blayre Turnbull. « Mais je pense à la ligue en elle-même et à son succès de l’année dernière, sans aucun nom ni logo, pour penser à ce que l’avenir nous réserve maintenant. «

La Ligue a travaillé avec l’agence créative Flower Shop

La capitaine de Boston, Hilary Knight, a ajouté : « Le fait d’avoir maintenant une identité et une raison d’être bien plus importante, d’être à Boston et la réflexion qui a été menée derrière la conception et les noms, nous permettent de nous y attacher, ainsi qu’aux fans. Chaque fois que vous participez à un rassemblement et que vous encouragez quelque chose, c’est agréable de pouvoir le nommer. »

La PWHL a travaillé avec l’agence de création Flower Shop, basée à New York, pour l’aider dans ce processus. Scheer et Bhatt-Shaw ont également échangé des idées avec un groupe d’employés de la PWHL, qui ont voté sur des noms potentiels, et les deux ont passé la saison dernière à consulter les fans pour avoir une idée de chaque marché.

VIDÉO : À quoi s’attendre lors de la 2e saison de la PWHL :

Que nous réserve la deuxième année de la PWHL ? La saison inaugurale de la ligue est terminée et le repêchage 2024 de la PWHL est terminé. Les équipes se préparent désormais pour la saison prochaine.



Fiers et attachés à chaque nom et logo, tous deux sont conscients que leurs choix susciteront des débats et des critiques parmi les fans.

« Tout le monde va s’asseoir derrière son ordinateur et taper ce qui est bon, mauvais et laid. Et c’est normal », a déclaré Scheer. « Je pense que le processus que nous avons suivi a été très minutieux. Nous sommes convaincus que nous avons six grands noms qui sont audacieux, confiants, forts, compétitifs et, je pense, qu’ils trouvent un écho auprès des marchés dans lesquels ils évoluent. »

Elle a pris une exception lorsqu’on lui a dit que le logo « B » de Fleet pouvait également ressembler à un « W » lorsqu’il était tourné sur le côté, ce que certains pourraient percevoir comme un hommage aux anciens Whalers de Hartford de la LNH.

« Ce « B » est une ancre latérale et seulement une ancre latérale », a déclaré Scheer.

Les maillots sortiront fin octobre ou début novembre.

La PWHL, une ligue féminine unique en son genre avec des investisseurs aux poches profondes, a battu des records d’affluence au hockey féminin lors d’une première année à court préavis.