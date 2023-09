La PWHL annonce les premiers entraîneurs de ses 6 équipes

La Ligue professionnelle de hockey féminin a annoncé vendredi les entraîneurs-chefs qui dirigeront les six équipes de la ligue. Voici ce que vous devez savoir :

Parmi les noms les plus notables figuraient Troy Ryan, de Toronto, qui dirige l’équipe nationale féminine de hockey du Canada, et Kori Cheverie, de Montréal, qui est entraîneur adjoint de l’équipe nationale féminine du Canada.

Carla MacLeod, qui a remporté trois médailles d’or avec Équipe Canada (deux aux Jeux olympiques et une aux Championnats du monde) et qui est entraîneure de l’équipe nationale féminine tchèque, entraînera l’équipe d’Ottawa de la PWHL.

Courtney Kessel (Boston), Charlie Burggraf (Minnesota) et Howie Draper (New York) étaient les trois autres entraîneurs nommés. Kessel est actuellement entraîneur-chef associé de l’équipe féminine de l’Université de Boston.

Passé

La saison inaugurale de la PWHL en 2024 mettra en vedette ses six équipes jouant un calendrier de 24 matchs.

Avant sa première saison, la ligue a connu un été chargé en agence libre et aura son premier repêchage le 18 septembre.

La saison 2023-24 débutera en janvier et le calendrier des équipes comprendra certains matchs disputés sur des sites neutres. Ces événements se dérouleront en collaboration avec la LNH et seront commercialisés comme événements spéciaux. La PWHL et ses joueurs devraient également participer à des événements de la LNH, comme la Classique d’hiver et les matchs des étoiles.

Lecture obligatoire

(Photo : Dan Hamilton / USA aujourd’hui)