La PWHL annonce les noms et les logos des équipes pour la deuxième saison

La Ligue professionnelle de hockey féminin a annoncé lundi de nouveaux noms d’équipe et de nouveaux logos pour chacune de ses six franchises.

Après avoir choisi de commencer sa saison inaugurale sans logo d’équipe en janvier dernier, la PWHL a dévoilé les noms d’équipe suivants pour l’année à venir :

Les Sceptres de Toronto

Victoire de Montréal

Charge d’Ottawa

Gel du Minnesota

La flotte de Boston

Les sirènes de New York

Les capitaines des six équipes parleront des nouveaux logos et noms d’équipe à 10 h 15 HE. Regardez la couverture EN DIRECT sur TSN.ca et l’application TSN.

Parallèlement à cette nouvelle annonce, le calendrier de la saison régulière de la ligue devrait être dévoilé vers la fin septembre, comme l’a déclaré le directeur général d’Ottawa, Mike Hirshfeld, sur TSN1200 le mois dernier.

Il a également déclaré que le nombre de matchs de saison régulière augmenterait à 30 à 36 rencontres par équipe, contre 24 la saison dernière.

Plus à venir.