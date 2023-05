La purge post-titre du Bayern Munich est une bonne nouvelle pour Thomas Tuchel

Seul le Bayern Munich pouvait voler son propre tonnerre après avoir remporté un championnat dramatique à la dernière minute du dernier jour, faisant passer l’histoire de l’héroïsme sur le terrain à un coup d’État sanglant en un instant.

Quelques secondes seulement après le coup de sifflet final de la victoire décisive 2-1 à l’extérieur contre Cologne, samedi, la nouvelle a annoncé que le directeur général Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan Salihamidzic avaient été limogés par le conseil de surveillance du club. Jan-Christian Dreesen, l’ancien directeur financier, succèdera à Kahn.

« Mais nous venons de remporter le titre il y a une minute! », A crié l’attaquant de longue date Thomas Muller avec incrédulité lorsqu’il a été confronté à la nouvelle.

L’entraîneur-chef Thomas Tuchel avait été informé à l’avance de l’élimination impitoyable, mais ne semblait pas sûr s’il était censé applaudir le trophée inattendu (le Borussia Dortmund est entré dans le top du jour mais ne pouvait faire match nul qu’avec les visiteurs de Mayence) ou s’il était désolé pour le licenciement des deux personnes qui l’ont embauché il y a seulement huit semaines. Tuchel a volontiers admis que « cette question politique à l’intérieur du club jette un peu d’ombre sur ce championnat extrême et la volonté de l’équipe aujourd’hui ».

En termes purement émotionnels, il s’agissait de loin du plus grand triomphe national en une décennie de domination du Bayern et sera sans aucun doute célébré comme tel dans l’espace événementiel Motorworld de Munich samedi soir et jusqu’à dimanche. Peu de joueurs se sentiront perturbés par le tir de Kahn, qui a toujours gardé ses distances.

Salihamidzic était une figure plus polarisante, appréciée par certains mais pas par tous dans le vestiaire. L’ancien milieu de terrain du Bayern, surnommé Brazzo, a parlé de sa fierté après avoir remporté un sixième championnat en autant d’années dans son travail et a gracieusement remercié le président Herbert Hainer et le président honoraire Uli Hoeness – auparavant son plus grand soutien – pour l’avoir informé de leurs intentions dans un » bonne conversation » vendredi.



Salihamidzic célèbre le dernier titre du Bayern, mais savait qu’il allait être viré (Photo : Matthias Hangst/Getty Images)

« Je respecte la décision du conseil de surveillance », a-t-il été cité sur le site Internet du club, « le FC Bayern est au-dessus de tout, et je souhaite à notre équipe et à nos fans cohésion et succès. »

Fait révélateur, il n’y avait aucune citation de Kahn, ce qui suggère que l’ancien gardien de but du Bayern et de l’Allemagne, âgé de 53 ans, n’a pas aussi bien pris son limogeage. Il était un absent notable dans la zone VIP du stade Rhein Energie et a ensuite tweeté que le club l’avait « empêché » de se rendre à Cologne, contredisant explicitement un point de presse selon lequel il souffrait de la grippe.

Un peu plus tard, il a doublé en disant à Sky Germany que samedi était « le pire jour de ma vie, ne pas être autorisé à faire la fête avec les garçons ». Un haut responsable du club a insisté pour L’athlétisme que Kahn avait simplement été « recommandé » de rester. Quoi qu’il en soit, ce fut un autre désastre de communication pour le Bayern et une manière plutôt inconvenante de chasser une icône du club.

Ce ne sera pas la fin non plus. Les patrons de Munich se préparent à ce que Kahn passe à l’offensive dans les prochains jours. Il souffre clairement.



Oliver Kahn (Photo : Oliver Hardt/Getty Images)

La raison pour laquelle le conseil de surveillance a choisi d’anticiper une réunion initialement prévue pour mardi prochain n’est pas tout à fait claire. Avaient-ils perdu confiance en la capacité de leur équipe à organiser un retour tardif et voulaient-ils nettoyer les ponts pour un nouveau départ après ce qui aurait été leur première saison sans argenterie en 11 ans ? Les craintes d’une fuite pourraient également avoir joué un rôle.

Nous en saurons plus lorsque Hainer et Dreesen répondront aux questions des journalistes dimanche matin.

Ils indiqueront sans aucun doute une saison relativement médiocre comme principale raison du départ de Kahn et Salihamidzic, mais comme le montre le curieux moment du départ du duo, le dénouement de la campagne était plus un moment opportun que la véritable raison d’apporter des changements. Les qualités de leadership et le style de gestion de Kahn avaient été remis en question pendant un certain temps.

Mais si lui et Salihamdzic avaient réussi à garder Hoeness à bord, les deux auraient peut-être encore survécu. L’homme de 71 ans tire toujours les ficelles du Bayern depuis sa villa du lac Tegernsee au sud de Munich et n’aimait pas le fait que des décisions – telles que la vente de l’attaquant Robert Lewandowski à Barcelone l’été dernier – aient été de plus en plus prises sans sa contribution pendant Kahn. court règne de trois ans.



Thomas Müller (Photo : Alexander Hassenstein/Getty Images)

Dreesen, qui avait été devancé par Kahn à l’automne et a maintenant usurpé sa place, est tout à fait l’homme de Hoeness.

Il est également question du retour de l’ancien directeur général Karl-Heinz Rummenigge, cette fois en tant que membre du conseil de surveillance – l’organe qui doit donner son feu vert à tout transfert supérieur à 25 millions d’euros (21,7 millions de livres sterling; 26,8 millions de dollars). Tout cela s’ajoute à une prise de pouvoir toute-puissante par l’ancien régime.

Tuchel est assez malin pour l’avoir vu venir. Il avait vivement remercié Hoeness de lui avoir confié le club après sa nomination fin mars.

Au milieu de toute la folie, on n’oubliera pas que Tuchel a joué un rôle clé dans cette victoire au titre.

Alors que le Bayern devait marquer un but vainqueur hier après l’égalisation de Dejan Ljubicic à la 81e minute, il n’a eu aucun scrupule à remplacer l’international allemand Leon Goretzka, qui n’avait été envoyé que 14 minutes plus tôt. « C’était une décision d’horreur, je lui ai présenté mes excuses », a expliqué Tuchel. « Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas faire de concessions. »

L’un des joueurs amenés alors que Goretzka et Noussair Mazraoui ont été retirés à la 85e minute, Jamal Musiala, a dûment marqué un but digne de remporter le championnat, même si la performance globale du Bayern ce jour-là ne l’a pas été.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt pour de longues vacances après une saison aussi chaotique, Tuchel a secoué la tête. « Ce n’est pas le moment de partir », a-t-il déclaré. «Il s’agit d’être là et de prendre ses responsabilités maintenant, d’avoir des discussions. Surtout après les décisions concernant Kahn et Brazzo.

Il y aura en effet beaucoup de choses à dire car le club cherchera à éviter de compter sur un autre morceau de magie de Musiala à la 88e minute lors de la 34e journée de l’année prochaine. Et Tuchel sera au cœur de ces réflexions stratégiques. En l’absence d’un nouveau directeur sportif, qui sera embauché en temps voulu, l’ancien entraîneur de Dortmund, du PSG et de Chelsea verra sa position largement renforcée cet été.

Le nouveau conseil d’administration se méfiera d’une plus grande instabilité et lui donnera ainsi plus d’influence sur le marché des transferts que n’en ont joui tous ses processeurs. Par conséquent, il y a de fortes chances que, sur le terrain du moins, les choses paraissent beaucoup plus cohérentes.

Dortmund se sent certainement de cette façon. L’une des raisons pour lesquelles ils étaient si mécontents de leur incapacité à profiter de la faiblesse du Bayern cette saison est leur attente raisonnable – pour ne pas dire la peur – qu’avec une bonne pré-saison et ou deux ajouts clés, Tuchel fera le 11-temps champions en une bête très différente pour 2023-24.

(Photo du haut : Alexander Hassenstein/Getty Images)