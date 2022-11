La pure combinaison de Kylie Jenner à l’exposition Mugler : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : TheRealSPW / MEGA

Kylie Jenner a complètement tué l’ouverture de l’exposition Mugler au Brooklyn Museum le 15 novembre, lorsqu’elle portait une combinaison noire moulante complètement transparente. La jeune femme de 25 ans est arrivée vêtue d’un manteau cape en satin blanc surdimensionné par-dessus son une-pièce lors de l’événement.

Kylie a posté un diaporama de photos de l’événement et sur une photo, elle se tenait le dos contre un mur tout en portant une combinaison noire moulante. Le col roulé d’une seule pièce était complètement transparent et avait des lignes partout. Sous le costume, on pouvait voir son string taille haute et elle a choisi de ne pas porter de soutien-gorge en dessous, car elle couvrait sa poitrine avec ses bras.

Quant à son glam, elle avait ses cheveux noirs en vagues tandis que deux chignons spatiaux et une frange complétaient sa coiffure. Un smokey eye super sensuel avec une épaisse doublure noire en œil de chat et une lèvre rouge foncé ont lié son look.

Kylie a légendé le diaporama, “Wowow quelle belle nuit célébrant l’ouverture de l’exposition des archives Thierry Mugler au musée de Brooklyn. un tel honneur de porter une pièce de l’histoire de la mode. merci à l’équipe mugler et assurez-vous de vous arrêter pour voir l’exposition pendant qu’elle est là, célébrant la vie et l’art de l’emblématique Thierry Mugler.”

Kylie a été à New York pour Mugler toute la semaine et à part ce look, elle portait également une superbe robe corset noire plongeante qui révélait un décolleté ample. Le corset cintré dans sa petite taille tandis que le reste de la robe épousait ses courbes et se terminait par un ourlet recouvert de plumes et de paillettes. Elle a complété son look avec un casque en diamant massif et une paire de gants en satin noir jusqu’aux coudes avec une bordure en plumes aux extrémités.