La punition infligée par une école du Texas à un étudiant noir qui porte ses cheveux en locs va être jugée

ANAHUAC, Texas (AP) — Un juge a ordonné mercredi qu’un procès ait lieu le mois prochain pour déterminer si un Lycéen noir au Texas peut continuer à être puni par son district pour avoir refusé de changer une coiffure qui, selon lui et sa famille, est protégée par une nouvelle loi de l’État.

Darryl George, 18 ans, n’a pas été dans sa classe habituelle à l’école secondaire Barbers Hill à Mont Belvieu depuis le 31 août. Au lieu de cela, il a purgé une suspension à l’école ou a suivi un programme disciplinaire hors site.

Son district scolaire de la région de Houston, Barbers Hill, a déclaré que les cheveux longs de George, qu’il porte soigneusement attachés et tordus sur le dessus de sa tête, violaient un code vestimentaire du district qui limite la longueur des cheveux pour les garçons. Le district a déclaré que les autres étudiants possédant des locaux se conforment à la politique de longueur.

George, un junior, a déclaré mercredi qu’il ressentait du stress et de la frustration face à ce qu’il considère comme une punition injuste, mais qu’il était reconnaissant de pouvoir bientôt passer sa journée au tribunal.

« Je suis heureux que nous soyons également entendus. Je suis heureux que les choses bougent et que nous soyons surmontés », a déclaré George après l’audience à Anahuac, avec sa mère, Darresha George, debout à côté de lui.

Darryl George, un lycéen de 18 ans, et sa mère, Darresha George, se tiennent devant un palais de justice à Anahuac, Texas, le mercredi 24 janvier 2024. Un juge a ordonné mercredi qu’un procès ait lieu le mois prochain pour déterminer si George peut continuer à être puni par son district pour avoir refusé de changer une coiffure qui, selon lui et sa famille, est protégée par une nouvelle loi de l’État. (Photo AP/Juan A. Lozano)

Le juge du district d’État Chap Cain III d’Anahuac a organisé un procès le 22 février dans le cadre d’un procès intenté par le district scolaire concernant la question de savoir si les restrictions imposées par le code vestimentaire limitant la longueur des cheveux des garçons violaient la loi CROWN. La nouvelle loi du Texas, entrée en vigueur en septembre, interdit la discrimination capillaire fondée sur la race et interdit aux employeurs et aux écoles de pénaliser les gens en raison de la texture des cheveux ou des coiffures protectrices, notamment les afros, les tresses, les locs, les torsions ou les nœuds bantous.

Darresha George a déclaré qu’elle était déçue que le juge n’ait pas envisagé d’accorder une ordonnance d’interdiction temporaire, ce qui aurait suspendu la punition de son fils jusqu’au procès du mois prochain.

« J’ai un fils de 18 ans qui veut aller à l’école, qui veut faire ses études, et vous vous moquez de lui. Pourquoi?” dit-elle.

Darryl George, un junior de 18 ans, avec son avocat, Allie Booker, à gauche, et le représentant de l’État du Texas, Ron Reynolds, au centre, s’entretiennent avec les journalistes le mercredi 24 janvier 2024, avant une audience du tribunal d’Anahuac, Texas, pour savoir si le district scolaire de la région de Houston peut continuer à le punir pour avoir refusé de changer de coiffure. Un juge a ordonné mercredi qu’un procès ait lieu le mois prochain pour déterminer si George peut continuer à être puni par son district pour avoir refusé de changer une coiffure qui, selon lui et sa famille, est protégée par une nouvelle loi de l’État. (Photo AP/Juan A. Lozano)

Dans un affidavit déposé la semaine dernière à l’appui de l’ordonnance d’interdiction temporaire, Darryl George a déclaré qu’il était soumis à un « traitement cruel ».

“J’aime mes cheveux, c’est sacré et c’est ma force”, a écrit George. « Tout ce que je veux, c’est aller à l’école et être un élève modèle. Je suis harcelé par les responsables de l’école et traité comme un chien.

Un porte-parole du district scolaire n’a pas parlé aux journalistes après l’audience et n’a pas immédiatement répondu à un courrier électronique sollicitant des commentaires.

Dans une annonce payante parue ce mois-ci dans le Houston Chronicle, le surintendant de Barbers Hill, Greg Poole, a soutenu que le district ne violait pas la CROWN Act.

Dans la publicité, Poole défendait la politique de son district et écrivait que les districts ayant un code vestimentaire traditionnel sont plus sûrs et ont de meilleurs résultats scolaires et qu’« être américain exige de se conformer ».

« Nous ne perdrons pas de vue l’objectif principal – des normes élevées pour nos étudiants – en cédant aux pressions politiques ou en répondant aux informations mal informées des médias. Ces entités ont des objectifs « moindres » qui, en fin de compte, nuisent aux enfants », a écrit Poole.

Les deux législateurs du Texas qui ont co-écrit la version de l’État de la CROWN Act – les représentants de l’État Rhetta Bowers et Ron Reynolds – ont assisté à l’audience de mercredi et ont déclaré que la nouvelle loi de l’État protégeait la coiffure de Darryl George.

Le district « punit Darryl George pour une seule raison : son choix de porter ses cheveux dans un style protecteur qui ne fait de mal à personne et ne provoque aucune distraction dans la classe », a déclaré Bowers.

La famille de George a également déposé une plainte plainte formelle avec la Texas Education Agency et un procès fédéral pour les droits civiques contre le gouverneur Greg Abbott et le procureur général Ken Paxton, ainsi que le district scolaire, alléguant qu’ils n’avaient pas appliqué la CROWN Act. Le procès est devant un juge fédéral à Galveston, au Texas.

La politique de Barbers Hill concernant la coiffure des étudiants a déjà été contestée dans le cadre d’un procès fédéral intenté en mai 2020 par deux autres étudiants. Les deux étudiants ont quitté le lycée, mais l’un d’entre eux est revenu après qu’un juge fédéral a accordé une injonction temporaire, affirmant que l’étudiant montrait « une forte probabilité » que ses droits à la liberté d’expression et à l’absence de discrimination raciale seraient violés s’il n’était pas autorisé à y retourner. au campus. Ce procès reste en cours.

