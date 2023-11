La punition du Big Ten contre Jim Harbaugh du Michigan était bâclée, précipitée et ne plaît à personne

Le Big Ten avait l’impression qu’il devait inventer quelque chose. Donc ça a inventé quelque chose.

Alors que Jim Harbaugh et le reste de son équipe de football du Michigan étaient dans un avion pour State College pour l’énorme match contre Penn State samedi, la conférence a pris une demi-mesure. Le Big Ten a suspendu Harbaugh de la touche des trois derniers matchs de saison régulière des Wolverines, qui incluent la finale de la saison contre Ohio State. Le programme du Michigan est puni dans le cadre du scandale inadmissible de repérage et de vol de pancartes impliquant l’ancien membre du personnel Connor Stalions.

Harbaugh, de façon hilarante, sera toujours autorisé à entraîner et à côtoyer son équipe pendant la semaine – il ne peut tout simplement pas être sur la touche. Il peut aider à formuler des plans de match et instruire ses assistants, mais ne peut pas rester sur la touche le samedi. Est-il suspendu ou pas ?

Tout cela a été fait dans le cadre de la politique d’esprit sportif du Big Ten, ce qui crée un précédent qui pourrait conduire à l’anarchie à l’avenir en ce qui concerne les transgressions futures (ou passées) d’autres programmes.

En dehors de tout cela qui semble être assemblé avec du ruban adhésif, qui y gagne ?

Les entraîneurs et administrateurs du Big Ten, furieux du vol de pancartes du Michigan, gagneront-ils avec cette punition bâclée, abrupte et inventée qui s’est produite après que Harbaugh soit déjà monté à bord de l’avion de l’équipe pour la Pennsylvanie ? Est-ce que les fans de l’Ohio State chercheront à se venger d’un rival sans entraîneur ? Les fans de Penn State, qui recherchent désespérément une victoire décisive ? Les fans occasionnels de football universitaire qui souhaitent simplement regarder un prétendant au titre national jouer au football samedi ?

Ryan Day – l’entraîneur-chef que les fans du Michigan ont accusé d’avoir dénoncé – en profite-t-il ? Il doit désormais jouer le match le plus important de son calendrier sans son ennemi sur l’autre ligne de touche. S’il gagne, les fans du Michigan diront que c’est parce qu’Harbaugh n’était pas présent au match. S’il perd, il est l’entraîneur qui ne peut pas battre le Michigan même lorsque son entraîneur-chef est absent. Le jeu, dans son ensemble, est moins convaincant parce que le pays tout entier n’a plus la possibilité de profiter à plein régime de la meilleure rivalité du sport.

À quelle fin? Est-ce que quelqu’un – littéralement n’importe qui – qui voulait le sang de Harbaugh est rassasié par cette pénalité fabriquée ?

Personne ne gagne. Rien n’a de sens.

Cela ne veut pas dire qu’Harbaugh ne devrait pas être puni pour ce qui s’est déjà produit ou qui n’a pas encore été découvert. Il existe des preuves irréfutables selon lesquelles les Stalions volaient des pancartes en dehors du champ d’application des règles et que le Michigan les utilisait. Cela n’est pas autorisé et il y a de l’argent à payer pour cette infraction.

Mais pourquoi la punition arrive-t-elle maintenant ? Pourquoi est-ce précipité ? C’est pour qui?

Autant de questions laissées sans réponse à propos du scandale.

• Harbaugh a-t-il conçu le plan et/ou savait-il où Stalions obtenait ses informations ?

• Dans quelle mesure le Michigan a-t-il obtenu un avantage concurrentiel grâce à cela ? Les Wolverines ont-ils gagné des matchs qu’ils auraient perdu grâce à cet avantage ?

• Les Wolverines ont-ils contourné les règles du jeu ou ont-ils triché avec un C majuscule ?

• Quels entraîneurs adjoints étaient complices ?

• Est-ce que, gorgée, des joueurs le savaient ?

Cette liste pourrait s’étendre sur 1 000 mots supplémentaires. Les réponses à ces questions font actuellement l’objet d’une enquête de la part de la NCAA. De là où je me trouve, je préfère prendre toute décision concernant la punition en tenant compte de toute l’étendue des faits. Si/quand Harbaugh est puni, cela semblera plus juste, plus approprié, plus calculé que ce qui s’est passé ici vendredi.

Une procédure régulière dans toute sa mesure. Justice. Vous connaissez l’affaire. Lorsque nous obtiendrons ces choses, cela pourrait éventuellement conduire à une sanction aussi grave que le licenciement de Harbaugh. Si les faits — l’accent est mis sur faits – sortent et montrent qu’il avait la main sur le bouton nucléaire et qu’il est une sorte de cerveau tricheur, il serait approprié qu’il soit renvoyé. Interdisez-le de tout le sport, peu importe. À ce stade, il mérite déjà une sorte de punition pour avoir supervisé un programme qui dirigeait une entreprise illégale de vol de pancartes, qu’il en ait connaissance ou non.

Mais punissez-le quand il est approprié de le punir : une fois l’enquête de la NCAA terminée. Cela semble être une réaction instinctive visant à satisfaire (à juste titre) des entraîneurs indignés et des fans en colère sur les plateformes de médias sociaux. Les gens veulent une sorte de punition maintenant, et le commissaire de première année du Big Ten, Tony Pettiti, l’a obligé.

Pouvez-vous imaginer Greg Sankey avoir des conférences téléphoniques avec le reste de la SEC pour déterminer quoi faire de l’Alabama ? Cela n’arriverait pas.

Et le résultat de cela rend le produit que nous aimons consommer un peu moins attrayant.

Certains d’entre vous applaudissent à cette pénalité parce que vous souhaitez préserver l’intégrité du jeu. Ne prenez pas cette chronique comme si je disais que vous avez tort de vouloir être puni. Les tricheurs sont les pires, les règles existent pour être appliquées et les contrevenants à ces règles doivent être punis. Je suis là avec toi. Après une procédure régulière.

Oui, nous disposons de suffisamment d’informations pour savoir que le Michigan travaillait en dehors des règles. Et oui, le Big Ten a également déclaré qu’il se réservait le droit d’imposer des sanctions supplémentaires à Harbaugh en révélant davantage de faits et de détails. Mais cela signifie que le Big Ten ne dispose pas de tous les faits ou détails. Une punition a quand même été infligée.

Martelez Harbaugh et suspendez-le indéfiniment, lui imposez une amende lourde ou ne faites rien. Ne faites pas cette punition stupide qui ne fait que mettre tout le monde en colère. Cela ne fait rien pour personne.

Le Big Ten ne rétablit pas l’ordre dans un sport compromis. Stalions n’est plus employé au Michigan et Harbaugh est toujours autorisé à entraîner son équipe pendant la semaine. Les coordinateurs – qui ont été vus debout juste à côté des Stalions sur la touche alors qu’il donnait des informations à la cuillère – sont toujours en train d’entraîner. Les joueurs qui reçoivent les appels et (peut-être) toujours au bon endroit au bon moment continueront de participer aux matchs. Oh, et à la fin de cela, Harbaugh pourrait encore entraîner son équipe lors du match de championnat Big Ten et/ou des éliminatoires de football universitaire si le Michigan gagne sans lui.

Extrait du communiqué du Big Ten : « Nous imposons cette mesure disciplinaire même si la Conférence n’a encore reçu aucune information indiquant que l’entraîneur en chef de football Harbaugh était conscient de la nature inadmissible du stratagème de vol de pancartes. Ce n’est pas une sanction de l’entraîneur Harbaugh. Il s’agit d’une sanction contre l’Université qui, dans les circonstances extraordinaires présentées par cette conduite offensante, correspond le mieux à la violation car : (1) elle préserve la capacité des étudiants-athlètes de football de l’Université de continuer à concourir ; et (2) il reconnaît que l’entraîneur-chef incarne l’Université aux fins de son programme de football.

Le Big Ten ne punit pas Harbaugh. C’est une punition pour le Michigan. Le Big Ten préserve également la capacité du Michigan à rivaliser en éliminant son entraîneur-chef lors de ses deux plus grands matchs de l’année au cours d’une enquête incomplète. Vous suivez ça ? Avez-vous l’impression que l’ordre a enfin été rétabli dans un sport compromis ?

Ce n’est pas le cas parce que c’est absurde.

Le jour de Harbaugh allait finir par arriver, et il pourrait encore arriver.

Mais lorsque le marteau s’abattra, il devrait frapper de toutes ses forces une fois que nous saurons de manière concluante ce qu’a fait le Michigan.

Nous ne le savons pas encore.

À cause de cela, cela semble tout simplement faux.

(Photo : Steven King/Icône Sportswire via Getty Images)