La “punition” des joueurs de Manchester United pendant la routine d’entraînement

Les joueurs de Manchester United sont actuellement en tournée de pré-saison à Bangkok et ont été repérés lors d’un entraînement ouvert au stade Rajamangala lundi.

Sous la direction de leur nouveau manager Erik Ten Hag, les joueurs ont été soumis à des exercices intenses et à des séances d’entraînement. Une de ces règles qui a été introduite par le nouveau gaffer était de faire des pompes comme punition si l’équipe concède un but.

Les médias ont été autorisés à accéder aux séances d’entraînement, et c’est à ce moment-là que les images intrigantes ont été partagées par la BBC, démontrant le régime d’entraînement strict de United.

Ten Hag a déployé des filets miniatures pour mettre en place un match attaque contre défense pour la foule massive qui s’était présentée. Le clou de la séance a été l’intensité de l’entraînement et les Red Devils faisant des pompes à chaque fois qu’ils encaissaient un but.

Les joueurs étaient dévoués à la cause et ont continué pendant longtemps alors que la foule les acclamait dans le stade Rajamangalam.

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et a été inondée de réactions des fans.

Un fan a déclaré: “Je ne pense pas avoir jamais vu un clip de cette” punition “dans un entraînement d’un entraîneur précédent de l’ère post-Ferguson.”

Un autre a dit avec moquerie: «Est-ce vraiment Manchester uni à l’entraînement? Pas de danse ou de selfie ?… hmmm. »

Alors qu’un fan a simplement écrit : “En faisant 8 pompes, nous sommes de retour”

Manchester United entame sa pré-saison avec un match contre ses rivaux Liverpool mardi, suivi d’un voyage en Australie pour affronter Melbourne Victory, Crystal Palace et Aston Villa lors des matches amicaux de la saison.

En dehors du terrain, des problèmes importants planent sur le club de Manchester. Tyrell Malacia est la seule signature de United dans cette fenêtre de transfert, le club négociant toujours avec Frenkie de Jong de Barcelone et Lisandro Martinez de l’Ajax.

Six joueurs de la première équipe sont partis à la fin de la saison dernière, laissant dix Hag avec une liste considérablement plus petite. Des joueurs vedettes comme Paul Pogba et Nemanja Matic ont déjà quitté Old Trafford.

Un autre problème auquel Manchester United doit faire face est l’avenir du talisman Cristiano Ronaldo. Le joueur veut partir, mais le club ne veut pas vendre. C’est une saga qui continue toujours.

