La pundit et ancienne internationale d’Angleterre Karen Carney a supprimé son compte Twitter après avoir reçu une vague d’abus sexistes après avoir été ridiculisée par le compte officiel de Leeds United.

Analysant la victoire 5-0 de Leeds contre West Brom mardi, Carney a félicité le club pour ce qu’il avait accompli, mais a également suggéré qu’il avait profité de la pause du coroanvirus en mars pour obtenir une promotion en Premier League pour la première fois en 16 ans.

Carney, qui compte 144 sélections internationales, a déclaré que Leeds pourrait « exploser à la fin de la saison » en raison de l’approche acharnée inculquée par l’entraîneur-chef Marcelo Bielsa.

Leeds a publié un clip des commentaires de Carney avec la légende: « Promu grâce à COVID » et « A remporté la ligue par 10 points ».

Le tweet a provoqué une vague de commentaires abusifs visant Carney sous la vidéo avec l’ancien capitaine de Leeds Rio Ferdinand appelant à la suppression du tweet.

Des amis de Carney ont déclaré au Guardian que les abus allaient de plus en plus mal, la majorité étant sexistes.

D’autres qui ont condamné Leeds pour le tweet inclut Megan Rapinoe de l’USWNT et l’attaquant de Chelsea Bethany England.

« Comportement atroce de votre plateforme sociale », a écrit l’Angleterre sur Twitter. « Cyberintimider une experte et l’ouvrir à des abus en ligne de masse pour avoir FAIT SON TRAVAIL ET AVOIR SON OPINION. »

Le réseau Women in Football aussi a répondu au tweet et publié: « Que vous soyez d’accord ou non avec le commentaire, choisir et ridiculiser un individu sur un compte officiel du club n’est pas pour cela que nous sommes là.

« Karen Carney est une experte bien informée. Ce tweet est incitatif et inapproprié. »

Leeds n’a pas supprimé le tweet, mais a déclaré mercredi dans un communiqué avoir condamné les abus qu’elle avait reçus.

« Leeds United condamne complètement tout abus subi par Karen Carney sur les réseaux sociaux après le match de Premier League d’hier soir », indique le communiqué.

« Tout le monde dans notre club respecte grandement Karen pour tout ce qu’elle a accompli dans le jeu, ainsi que pour son travail dans les médias et le travail caritatif qu’elle entreprend. »

Malgré la condamnation du tweet, le président du club, Andrea Radrizzani, a doublé les critiques.

« Je prends la responsabilité du tweet du club », a-t-il posté sur Twitter. « Je considère que ce commentaire est totalement inutile et irrespectueux envers notre club et en particulier envers le travail acharné fantastique de nos joueurs et entraîneurs qui ont été compréhensifs sur le terrain pendant les deux dernières saisons de championnat par toutes les statistiques. »