La puissante tempête Fiona frappe la Nouvelle-Écosse au Canada

La puissante tempête Fiona s’est abattue sur l’est du Canada samedi avec des vents de force ouragan, près d’une semaine après avoir dévasté certaines parties des Caraïbes.

Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que le centre de la tempête traversait l'est de la Nouvelle-Écosse, apportant des vents violents et de fortes pluies.

Le météorologue du Centre canadien des ouragans, Ian Hubbard, a déclaré vendredi que les effets de Fiona se feraient sentir sur une vaste zone.

Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que le centre de la tempête, maintenant appelé cyclone post-tropical Fiona, traversait l’est de la Nouvelle-Écosse, apportant des vents violents et de fortes pluies.

La tempête s’était quelque peu affaiblie en se déplaçant vers le nord. À 09h00 GMT, la tempête se trouvait à environ 255 km au nord-est d’Halifax, transportant des vents maximums de 150 km/h et se dirigeant vers le nord à environ 43 km/h, a indiqué le NHC.

Les experts ont prédit des vents violents, des ondes de tempête et de fortes pluies de Fiona. Bien qu’un affaiblissement progressif soit prévu au cours des deux prochains jours, Fiona devrait maintenir des vents de force ouragan jusqu’à samedi après-midi, a indiqué le NHC.

Anciennement désignée ouragan, la tempête a frappé les îles des Caraïbes plus tôt dans la semaine, tuant au moins huit personnes et coupant l’électricité pour la quasi-totalité des 3,3 millions d’habitants de Porto Rico lors d’une vague de chaleur étouffante. Près d’un million de personnes sont restées sans électricité cinq jours plus tard.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a retardé le départ samedi pour le Japon, où il devait assister aux funérailles de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, pour recevoir des informations et soutenir la réponse d’urgence du gouvernement, a déclaré l’attachée de presse Cecely Roy sur Twitter.

Un avertissement d’ouragan était en vigueur pour une grande partie du centre de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, qui abritent plus de 150 000 personnes, et certaines parties de Terre-Neuve, a indiqué le NHC basé à Miami.

“Le centre de celui-ci est une chose, mais le temps qui y est associé en termes de pluie et où se trouvent tous les vents forts, ce sera sur une zone beaucoup plus grande”, a-t-il déclaré.

“Beaucoup, beaucoup d’endroits éloignés du centre de la tempête vont encore être gravement touchés par cela”, a déclaré Hubbard à Reuters.

Il y aura des vagues agitées et battantes, avec des vagues pouvant atteindre 10 mètres qui devraient frapper la côte est de la Nouvelle-Écosse vendredi soir.

Les autorités canadiennes ont envoyé des alertes d’urgence en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, avertissant de graves inondations le long des rives et de vagues extrêmement dangereuses. Les habitants des zones côtières ont été invités à évacuer.

“Nous en avons eu quelques-uns auparavant, mais ils disent que ce sera le plus gros de tous”, a déclaré Chris MacPhee, 53 ans, de Sydney, en Nouvelle-Écosse, qui a fait le plein de produits d’épicerie, de piles et de bougies. Il a dit qu’il se sentait “un peu nerveux, je suppose”.

La tempête pourrait s’avérer plus féroce que les références de l’ouragan Juan en 2003 et de l’ouragan Dorian en 2019, a déclaré le météorologue du Centre canadien des ouragans Bob Robichaud lors d’un briefing.

Les deux plus grands transporteurs du pays, Air Canada et WestJet Airlines, ont suspendu leur service régional à partir de vendredi soir.

Derrière Fiona dans les Caraïbes se trouve la tempête tropicale Ian, qui devrait devenir un ouragan dimanche soir. Le NHC a déclaré qu’une veille d’ouragan est en vigueur pour les îles Caïmans.

La trajectoire prévue de la tempête Ian l’emmène juste au sud de la Jamaïque, sur l’ouest de Cuba et en Floride au début de la semaine prochaine, a déclaré le centre des ouragans.

Vendredi, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré l’état d’urgence, libérant des fonds et des services d’urgence avant la tempête.

