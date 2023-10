La puissante tempête Ciarán frappera la Grande-Bretagne et la France avec des vents violents et des inondations

Une tempête qui s’intensifiera rapidement frappera le nord-ouest de l’Europe mercredi et jeudi, déclenchant des vents violents, de fortes pluies et des inondations. Le Met Office britannique a baptisé le système « Ciarán » et il devrait frapper particulièrement durement la Grande-Bretagne et la France, tandis que sa frange sud affectera également l’Espagne, le Portugal et d’autres régions du sud et du centre de l’Europe.