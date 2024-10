La puissante onde de tempête d’Hélène a tué 12 personnes près de Tampa. Ils n’étaient pas obligés de mourir

INDIAN ROCKS BEACH, Floride — Aiden Bowles était têtu, alors même si les autorités de Floride disaient aux habitants de l’île-barrière au nord de Saint-Pétersbourg que L’ouragan Hélène L’onde de tempête pourrait être mortelle, le restaurateur à la retraite est resté sur place.

La soignante Amanda Normand a supplié le veuf de 71 ans de rester avec elle à l’intérieur des terres, mais il y a eu de nombreux avertissements d’évacuation au fil des ans Alors que les ouragans s’approchaient de sa maison d’Indian Rocks Beach, l’onde de tempête n’a jamais atteint la hauteur des genoux. Alors qu’Hélène et ses vents violents poussaient vers le nord dans le golfe du Mexique, il n’était pas inquiet : son œil était à 160 kilomètres au large.

« Il a dit : « Tout ira bien. Je vais me coucher' », a déclaré Normand à propos de leur dernier appel téléphonique dans la nuit du 26 septembre.

Mais ce n’était pas bien. Dans l’obscurité de cette nuit-là, un mur d’eau atteignant 2,4 mètres de haut a échoué sur les îles-barrières. Il a envahi les maisons, obligeant ceux qui avaient ignoré les ordres d’évacuation à grimper dans les étages supérieurs, les greniers ou sur les toits pour survivre. Des bateaux ont été abandonnés dans les rues et des voitures jetées à l’eau.

Bowles et 11 autres personnes ont péri alors Hélène a frappé la région de Tampa Bay plus dur que n’importe quel ouragan en 103 ans. Les dégâts de loin les plus graves dans la région se sont produits dans le comté de Pinellas, sur l’étroite chaîne d’îles-barrières de 32 kilomètres qui s’étend de Saint-Pétersbourg à Clearwater. Des hôtels particuliers, des maisons unifamiliales aux couleurs vives, des appartements, des mobil-homes, des restaurants, des bars et des magasins ont été détruits ou gravement endommagés en quelques minutes.

« L’eau est arrivée si vite », a déclaré Dave Behringer, qui a survécu à la tempête chez lui après avoir dit à sa femme de fuir. Son quartier a été touché par environ 1,2 mètre d’eau. « Même si tu voulais partir, tu ne pourrais pas sortir. »

Même si les dégâts matériels étaient pour la plupart inévitables, il n’était pas nécessaire qu’il y ait des morts – le National Hurricane Center a publié son premier rapport. avertissement d’onde de tempête deux jours avant l’arrivée d’Hélène, disant aux habitants des îles-barrières de faire leurs valises et de partir. Les eaux relativement peu profondes de la côte du golfe de Floride la rendent particulièrement vulnérable aux ondes de tempête et les prévisionnistes ont prédit que celle d’Helene frapperait durement le comté de Pinellas.

« Nous voulons vraiment que les gens prennent l’avertissement au sérieux car leur vie est sérieusement en danger », a déclaré Cody Fritz, chef de l’équipe des ondes de tempête du centre des ouragans, ajoutant que les avertissements ne sont jamais émis à la légère.

Le comté de Pinellas a fait écho aux avertissements en émettant des ordres d’évacuation obligatoires – mais cela ne signifie pas que les policiers expulsent les résidents. En Floride, les ordres d’évacuation obligatoires signifient simplement que quiconque reste sur place est livré à lui-même, et les premiers intervenants ne sont pas tenus de risquer leur vie pour sauver les retardataires.

« Nous avons fait valoir nos arguments. Nous avons dit aux gens ce qu’ils devaient faire et ils ont choisi autrement », a déclaré le shérif Bob Gualtieri. Ses adjoints ont néanmoins tenté de sauver les habitants, mais la vague a contraint leurs bateaux et leurs véhicules à reculer.

La région de Tampa Bay a été extrêmement chanceuse au cours du siècle dernier. Depuis que la dernière tempête majeure a frappé directement en 1921, Tampa, Saint-Pétersbourg et leurs environs sont passés d’environ 300 000 habitants à plus de 3 millions aujourd’hui.

Tampa Bay a été dans la ligne de mire de nombreuses tempêtes au fil des décennies, mais elles se transforment toujours en péninsule de Floride au sud de la région ou se dirigent directement vers le nord dans Panhandle.

Il n’était pas prévu qu’Hélène frappe Tampa : son oeil a touché terre à 290 kilomètres au nord. Mais avec une largeur de plus de 200 milles (320 kilomètres) et des vents soufflant à près de 140 mph (225 km/h) près de son noyau, il a créé des surtensions qui frappé tout le temps la côte du golfe de la péninsule de Floride. La plupart n’étaient pas mortelles, mais sur les îles-barrières de Pinellas, le mur d’eau venait de toutes les directions.

« Il n’est pas nécessaire qu’une tempête touche terre directement au-dessus de Tampa Bay ou juste au nord pour causer beaucoup de problèmes de surtension, surtout lorsqu’il y a une grosse tempête comme Helene », a déclaré Philip Klotzbach, chercheur sur les ouragans à l’État du Colorado. Université.

Cela prendra du temps pour que les îles reviennent à la normale. Dans une chaleur de 90 degrés (32,2 °C), les résidents ont passé cette semaine à empiler à l’extérieur des meubles, des appareils électroménagers, des placards et des cloisons sèches gorgés d’eau pour les transporter. Les bulldozers ont repoussé le sable sur la plage. Les employés des magasins et des restaurants jetaient ce qui ne pouvait être sauvé, tandis que les propriétaires réfléchissaient à comment et quand ils pourraient rouvrir. Certains pourraient ne pas le faire.

Laura Rushmore, propriétaire du bar Reds on the Boulevard depuis 20 ans, pourrait s’en aller. Elle a pleuré en décrivant les dégâts. Une glacière pleine de bière avait été jetée sur le côté, l’intérieur du bar étant en ruine. Elle ne sait pas exactement ce que l’assurance couvrira.

«C’est trop», dit-elle.

Et puis il y a les morts – les gens ne peuvent pas être remplacés.

Frank Wright était du genre à vivre en plein air, parfait pour vivre à Madeira Beach, une petite communauté insulaire-barrière. Mais il y a quelques années, cet homme de 71 ans a contracté une maladie auto-immune dégénérative.

« Il est passé d’une activité plutôt active, à l’extérieur et tout, à une vie en fauteuil roulant », a déclaré son voisin Mike Visnick.

Il pense que Wright pensait probablement qu’il serait en sécurité, étant donné les avertissements précédents qui n’ont pas donné suite. Mais il s’est noyé dans le flot.

«C’est vraiment triste pour moi de savoir comment il est mort. Il a vécu une belle vie. Il adorait la plage », a déclaré Visnick.

Plus au nord, dans Honeymoon Mobile Home Park, la coiffeuse à la retraite Patricia Mikos n’avait jamais tenté le destin auparavant, a déclaré sa voisine Georgia Marcum. La communauté balnéaire se trouve à terre, mais cette zone se trouvait également dans la trajectoire prévue de la montée des eaux.

La femme de 80 ans fuyait toujours à l’approche des ouragans. Ainsi, lorsque Marcum quittait le parc avant la tempête pour s’occuper de son père de 95 ans, elle était certaine que son amie partirait également.

Mais pour une raison quelconque, elle ne l’a pas fait et alors que les eaux montaient, Mikos s’est retrouvée en difficulté. Elle a appelé un ami proche. Lorsqu’il est arrivé, il lui a dit : « Sortons d’ici », selon Marcum. Mais lorsqu’elle est retournée chez elle pour chercher quelque chose, l’eau l’a emprisonnée à l’intérieur.

L’ami « ne pouvait pas rentrer là-dedans. Il ne parle à personne. Il ne nous parle même pas. Je suis sûr qu’il se blâme », a déclaré Marcum.

À environ 16 kilomètres au sud, à Indian Rocks Beach, deux des voisines de Bowles, Donna Fagersten et Heather Anne Boles, ont décidé de quitter Hélène chez elles comme elles l’avaient fait avec d’autres tempêtes.

Fagersten, 66 ans, était à quatre jours de prendre sa retraite après 35 ans d’enseignement, plus récemment en deuxième année. À la retraite, elle aurait le temps de regarder les séries policières qu’elle aimait et de passer du temps avec ses deux fils, ses amis et son chat.

Boles a dit WTVT-TV que lorsque l’eau s’est écrasée sur le rivage, elle et Fagersten ont essayé de s’éloigner, mais n’y sont pas parvenus. Ils se sont enfuis dans la maison de la mère de Boles et se sont précipités au troisième étage.

Après un moment, la tempête a semblé faiblir, alors Fagersten a décidé de rentrer chez elle et de surveiller son chat, mais elle s’est retrouvée prise dans l’eau. Elle n’a pas pu être sauvée. Son chat a été retrouvé sain et sauf.

Plus tôt cette semaine, dans la maison détruite de Bowles, Normand, 34 ans, nettoyait les dégâts laissés par Hélène. Elle travaillait depuis longtemps pour Bowles et sa défunte épouse, Sabrina, à la Salt Public House. Ils étaient aimés de leurs employés, dit-elle.

«Il était juste très authentique. Il était la meilleure personne que je connaisse sur cette terre. Rien que d’en parler me donne la chair de poule », a-t-elle déclaré.

Elle est devenue la soignante de Bowles après le décès de sa femme il y a deux ans et sa retraite. Elle l’a emmené chez le médecin et lui a fait ses courses. Ils étaient l’épaule de l’autre sur laquelle pleurer.

Le lendemain du déferlement, Normand tente désespérément d’atteindre Bowles, mais le pont est bloqué. Elle a appelé un de ses voisins, qui a retrouvé son corps.

« Chaque jour, je me réveille en pensant : « Est-ce qu’il m’appelait ? Est-ce qu’il essayait de m’avoir ou quelque chose du genre ?’», a déclaré Normand, sa voix se brisant parfois. « J’espère juste qu’il ne souffrait pas. »

Son fils de 6 ans considérait Bowles comme son grand-père et ne comprenait pas ce qui s’était passé.

«Il me dit: ‘Maman, nous allons chercher M. Bowles, ouvrir les portes et faire sortir toute l’eau’», a-t-elle déclaré. « Cela m’a juste brisé le cœur. »

___

Spencer a rapporté de Fort Lauderdale, en Floride. Les journalistes d’Associated Press Freida Frisaro et Marta Oliver-Craviotto ont contribué à ce rapport.