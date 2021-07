La puissance olympique d’un gymnaste français qui s’est cassé la jambe aux Jeux de Rio

TOKYO — Samir Ait Said porte une douce couverture grise avec un éléphant en peluche dans le coin qui appartient à sa petite fille, et porte un collier en or à la mémoire de son défunt père.

Ce sont les rappels que le gymnaste français porte avec lui à Tokyo, plutôt que le souvenir de cette horrible blessure aux Jeux olympiques de Rio qui a horrifié quiconque l’a vue ou entendue.

« Quand je suis arrivé ici, j’ai eu quelques flashbacks de Rio. Mais ensuite, j’ai réalisé que je devais aller de l’avant », a déclaré Ait Said samedi, après s’être qualifié pour la finale des anneaux immobiles. « J’ai donné tout ce que j’avais, en pensant à ma famille, surtout à mon père. Je donnerai tout ce que j’ai pour avoir une médaille d’or. Au moins une médaille.

Perdus dans le nombre croissant de cas de COVID parmi les athlètes, le coût gonflé des Jeux et la question de savoir s’ils devraient même avoir lieu sont les raisons pour lesquelles les Jeux olympiques durent depuis 125 ans : les athlètes et leurs histoires.

Ce sont principalement leurs triomphes athlétiques d’un autre monde, les médailles d’or qu’ils remportent et les records qu’ils établissent. Mais parfois, c’est leur simple humanité, les déceptions qu’ils endurent et les tragédies qu’ils doivent surmonter.

À Rio, la jambe gauche d’Ait Saïd s’est cassée lors de son atterrissage au saut pendant les qualifications, la fissure aiguë faisant écho dans toute la salle. Alors qu’il se retournait, serrant sa jambe juste en dessous du genou, son pied et la moitié inférieure de son tibia pendaient dans la direction opposée du reste de sa jambe.

Ce n’était pas la première fois que ses rêves olympiques étaient perturbés par une blessure. Il a raté les Jeux de Londres après avoir subi trois fractures au tibia droit aux championnats d’Europe. Mais il s’agissait d’une blessure particulièrement horrible, qui a mis fin à la carrière d’autres athlètes.

Alors même qu’il gisait dans un hôpital brésilien, sa jambe immobilisée, Ait Said a juré qu’il reviendrait pour Tokyo.

Aussi angoissante que soit la blessure d’Ait Said, elle fait pâle figure par rapport à la mort en 2019 de son père, qui avait toujours été son plus grand champion. Lorsque Ait Said s’est qualifié pour Tokyo en remportant la médaille de bronze aux anneaux immobiles aux championnats du monde de 2019, il a levé sa médaille vers le ciel pour saluer son père et a promis qu’il en gagnerait une autre à Tokyo pour lui.

La performance d’Ait Said aux anneaux immobiles samedi a été fluide, montrant à la fois sa force et sa précision. Il se déplaçait lentement d’une position à l’autre, les câbles bougeant à peine. Il ne se balançait pas et ne tremblait pas lorsqu’il tenait ses positions comme le font tant de gymnastes.

Lorsqu’il a décroché sa descente, Ait Said a eu un large sourire.

« Je suis très heureux et très émotif aussi. Cela a été très, très difficile ces cinq dernières années », a-t-il déclaré. « J’ai eu un problème avec ma jambe, la blessure. Je pense aussi à mon père, décédé il y a deux ans. Il aurait dû être ici avec moi.

Mais si doux-amer que soit ce moment, c’est aussi un puissant rappel de la résilience de l’esprit humain.

Il y a quelques jours, Ait Saïd a reçu un appel téléphonique du président du comité olympique français. Il avait été choisi pour être le porte-drapeau de l’équipe, lui dit-elle.

« J’ai dit quoi? Moi? Quelle? Pourquoi? » dit Ait Said en riant. « Tu es sûr que ce n’est pas le mauvais numéro ?

Ce n’était pas.

Les porte-drapeaux sont choisis pour diverses raisons, mais c’est souvent parce que leurs collègues athlètes voient en eux l’incarnation des idéaux olympiques. Détermination. Persévérance. Force. Ait Said est toutes ces choses.

Ait Saïd a brandi fièrement le drapeau alors qu’il menait l’équipe de France dans le stade olympique vendredi soir. Lorsque toute l’équipe était à l’intérieur, il a remis le drapeau à son collègue porte-drapeau et a avancé de quelques pas avant de se retourner et de faire un backflip.

Les autres athlètes français ont crié en agitant de petits drapeaux et en sautant de haut en bas.

« Je suis très fier car je suis le premier gymnaste de l’histoire (de France) » à être le porte-drapeau, a déclaré Ait Saïd.

Et il est fier aussi du chemin parcouru. Il est plus que quelqu’un dans une vidéo qui a été vue des millions de fois, plus que ce gymnaste français qui s’est cassé la jambe aux Jeux olympiques.

Il est résistant, déterminé à ne pas effacer les souvenirs de cette horrible blessure mais à en créer de nouveaux pour sa fille et en l’honneur de son père.

« Je voulais montrer au monde que dans la vie, ce n’est pas si facile. Vous devez vraiment vous battre pour atteindre vos objectifs », a déclaré Ait Said. « Vous devez toujours vous battre même si vous avez de petits problèmes. Vous devez toujours y aller et travailler pour cela.

De mauvaises nouvelles ont éclipsé les Jeux de Tokyo et, malheureusement, continueront probablement de le faire. Mais regardez attentivement, et vous trouverez des histoires d’espoir et d’inspiration.

Des histoires qui font des Jeux olympiques le merveilleux événement qu’ils sont.

Suivez la chroniqueuse sportive de USA TODAY, Nancy Armor, sur Twitter @nrarmour